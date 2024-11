Terelu Campos guarda silencio a pesar de las polémicas que azotan a la familia Campos

Hace unos días nos enterábamos de que Terelu Campos ha participado en la película '¿Quién es quién?', dirigida por Martín Cuervo y escrita por Irene Nuibó. Ella misma compartía el tráiler en sus redes sociales, demostrando que está feliz por esta nueva oportunidad en la gran pantalla.

Sin embargo, las polémica sobre su familia no cesan y pocas son las palabras que pronuncia al respecto. Nada qué decir sobre lo que se comentó hace unos días en 'Ni que fuéramos Shhh' del trato que recibe de su hija y del posible contacto que tendría Carlo Costanzia con su expareja, Jeimy.

Terelu guardaba silencio cuando le preguntaban qué opina de que se esté diciendo que su hija le trata como una criada y que estaría cansada de todas los caprichos que tendría la joven.

De lo que sí que habló fue de su regreso al mundo de la interpretación, pero... parece que tampoco tenía ganas de desvelar los detalles de ese nuevo proyecto: "Lo he puesto en las redes, de verdad, cariño, que lo he puesto... que es una anécdota. De verdad, que es una anécdota, ya me gustaría, te lo prometo, que no te engaño".

La periodista también esquivó responder al último ataque de Edmundo Arrocet, quien les ha amenazada con demandarlas si no le devuelven el dinero que en vida le prestó a María Teresa Campos y que no ha recuperado.

