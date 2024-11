'Pecco' Bagnaia aplaza el 'alirón' de Martín, Canet y Alonso consiguen las 'pole position'

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) consiguió su objetivo de aplazar el 'alirón' del español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) al vencer el Gran Premio Barcelona Solidaridad de MotoGP, en tanto que el español Arón Canet (Kalex) y el colombiano David Alonso (CFMoto) consiguieron las 'pole position' en sus respectivas categorías.



Bagnaia no le dio ninguna opción a Martín de proclamarse campeón del mundo en la carrera 'sprint' y ambos cumplieron sus objetivos, pues mientras el primero atacó para que la victoria fuese su único objetivo, Martín forzó todo lo que pudo, pero sin atacar más que lo estrictamente necesario, algo que le hizo perder la segunda plaza ante el ataque 'in extremis' del italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), lo que le relegó a la tercera posición final.



Jorge Martín tiene ahora 19 puntos de ventaja, lo que le permite acabar entre los nueve primeros el gran premio del domingo, siempre y cuando 'Pecco' Bagnaia se adjudique la victoria, como así parece que puede suceder, sin cometer errores y utilizando, como el ha dicho, la cabeza, para conseguir su primer título mundial de MotoGP.



Martín lo intentó en la salida y llegó a ponerse líder, pero tanto Enea Bastianini como 'Pecco' Bagnaia le ganaron la posición a final de recta y Marc Márquez a punto estuvo también de conseguirlo, aunque no pudo y, por contra, unos metros después sufrió un fuerte 'toque' con el español Pedro Acosta, al que le saltó buena parte del carenado delantero de su Gas Gas RC 16 que en la práctica le obligó a la retirada.



'Pecco' Bagnaia hizo lo que tenía que hacer, ponerse líder y 'meter' algún piloto en su pelea con el de San Sebastián de los Reyes, en este caso a Enea Bastianini, que apenas aguantó un par de vueltas los ataques de Jorge Martín, aunque luego en la última vuelta se aprovechó del conformismo o más bien de la necesidad de no cometer errores, para recuperar la segunda posición sin demasiada oposición del español.



Vuelta tras vuelta, se fue consolidando la situación de carrera con Bagnaia como sólido líder, Martín manteniendo las distancias con Bastianini y, tras ellos, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y Brad Binder (KTM RC 16).



En la última vuelta, Enea Bastianini atacó a Jorge Martín, al que superó en la curva cinco del trazado, para 'robarle' al madrileño la segunda posición y dos puntos que sitúan al madrileño con 19 puntos de ventaja, lo que supone que independientemente de la victoria de Bagnaia podría proclamarse campeón del mundo con acabar entre los nueve primeros la carrera 'larga'.



El español Arón Canet (Kalex) sumó su sexta 'pole position' de la temporada y la decimotercera de la categoría, al ser el más rápido en la clasificación oficial con un tiempo de 1:42.003, con el que doblegó tanto a su compatriota Manuel González (Kalex) como al neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex).



El campeón del mundo, el japonés Ai Ogura (Boscoscuro), concluyó la jornada en la quinta posición, entre el británico Jake Dixon (Kalex) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex).



El colombiano David Alonso (CFMoto) ha conseguido sumar su séptima 'pole position' de la temporada en Moto3, además de lograr un nuevo récord absoluto de la categoría con un tiempo de 1:45.905, con el que batió su anterior récord absoluto, establecido el pasado mayo, cuando consiguió parar el cronómetro en 1:46.111.



Con David Alonso en la 'pole', junto a él en la primera línea de salida le acompañarán el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y el español Iván Ortolá (KTM).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es