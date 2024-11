El Málaga quiere extender su invicto a La Romareda ante el Zaragoza

El Zaragoza afronta la visita del Málaga este domingo con el objetivo de enmendar su errática marcha en su estadio de La Romareda contra el rey del empate, el Málaga, que acumula ocho igualadas y solo ha perdido un encuentro.



El conjunto aragonés, que comenzó la temporada con dos victorias en su feudo, sufrió posteriormente tres derrotas consecutivas y solo en la última jornada ante su afición volvió a reencontrarse con el triunfo, frente al Granada.



La buena trayectoria maña lejos de su estadio le está permitiendo formar parte del grupo de cabeza pero para mantenerse debe recuperar la solidez en La Romareda y ante el Málaga necesita confirmar que esa herida ha quedado cerrada.



Sin embargo, enfrente tendrá a un rival complicado que todavía no ha perdido lejos de La Rosaleda porque los seis encuentros que ha disputado como visitante los ha empatado.



El Málaga va a suponer una buena piedra de toque para saber si el conjunto de Víctor Fernández da por olvidada la mala racha ante su afición tras la victoria ante el Granada o si sigue siendo un mal endémico que viene desde hace ya bastantes campañas y no hay forma de erradicar.



Además, dada la gran igualdad que está reinando en la parte alta de la tabla, si el conjunto 'blanquillo' es capaz de asegurar los puntos en su estadio y mantiene, como hasta ahora, su solidez fuera, estaría en disposición no solo de mantenerse en la zona de Promoción de ascenso sino también de pensar en luchar por el segundo puesto que da el ascenso directo porque, de momento, el líder, Racing de Santander, parece inalcanzable.



Para el encuentro ante el equipo andaluz Víctor Fernández contará con las ausencias de Samed Bazdar, convocado con la selección de Bosnia, y de Andrés Borge, Sebastian Kosa, Keidi Bare y Mario Soberón, por lesión.



Por contra, recupera a Bernardo Vital, tras cumplir un partido de sanción contra el Huesca, y también a Dani Tasende tras varias jornadas lesionado.



El regreso de Vital al centro de la zaga es seguro en lugar de Jair y para cubrir la ausencia de Bazdar el técnico zaragozano tiene varias opciones y en algún caso implicaría cambios de posición en función de por quién apueste. Alberto Marí, Adu Ares y Pau Sans serían el ramillete de opciones para ocupar el puesto de Bazdar.



La duda estará en si Víctor Fernández devolverá a Dani Tasende la condición de titular en el lateral izquierdo tras su lesión o mantiene a Marcos Luna por la derecha y a Iván Calero por la izquierda como en las últimas jornadas. Si finalmente opta por Tasende lo más probable es que Calero vuelva a su posición natural en la derecha y que el que se quede fuera sea el canterano Luna.



El Málaga tratará de mantener su racha en el feudo zaragocista, puesto que no pierde en La Romareda desde 2010 y ha sumado ocho enfrentamientos consecutivos con cuatro triunfos y otras cuatro igualadas.



El conjunto malagueño tiene la mejor defensa de LaLiga Hypermotion junto con la del Mirandés, al solo haber encajado once tantos, pero ahora se enfrenta al mejor ataque, ya que el Zaragoza suma 24 goles, al igual que el Granada.



El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, tendrá varias bajas, como las del delantero Antoñito Cordero y los centrocampistas Izan Merino y Aaron Ochoa, que están con las selecciones sub-21 de España e Irlanda, respectivamente.



A estos hay que añadir al centrocampista Juanpe Jiménez y el delantero Haitam Abaida, lesionados, aunque Pellicer recupera al mediapunta Dani Lorenzo y al mediocentro Ramón Enríquez.



No habrá excesivos cambios con respecto a la alineación titular que venció en la pasada jornada al Cartagena (1-0), con el posible regreso de los dos laterales Carlos Puga y Víctor García por Jokin Gabilondo y Dani Sánchez.



- Alineaciones probables:



Zaragoza: Poussin; Luna o Tasende, Lluís López, Vital, Calero; Aketxe, Francho, Marc Aguado, Liso; Ares o Pau Sans e Iván Azón.



Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Nelson Monte, Einar Galilea, Víctor García; Lobete, Luismi Sánchez, Manu Molina, Kevin Medina; Larrubia y Dioni.



Arbitro: Lax Franco (Comité Murciano).



Estadio: La Romareda.



Hora: 21.00.

