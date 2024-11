Duelo andaluz con un mismo objetivo: Vencer para alejarse de la zona caliente

Un duelo andaluz entre dos equipos que precisan de la victoria se reúne en el estadio Nuevo Mirandilla para alejarse de la zona inmediatamente anterior a las posiciones de descenso, con un Cádiz que tiene dos puntos menos que el Córdoba, algo más desahogado en la tabla.



Un tropiezo del conjunto gaditano y un hipotético triunfo del Eldense o el Ferrol, situados ambos con 12 puntos en la clasificación por los 14 del Cádiz, dejaría al conjunto de Paco López de nuevo en plaza de descenso.



El equipo amarillo se agarra a continuar con su mejoría en el Nuevo Mirandilla, donde después de seis partidos sin conocer la victoria, logró los tres puntos en juego en su anterior comparecencia, frente al Sporting de Gijón (2-0) hace tres jornadas.



En las dos siguientes, en las que el Cádiz ha realizado un doble desplazamiento, volvió la escasa producción de puntos que le ha venido distinguiendo desde el comienzo de la competición, sumando un punto por un empate la semana pasada contra el Mirandés (2-2), tras haber perdido en casa del Oviedo (2-0).



Paco López tiene la baja del lateral derecho Isaac Carcelén por lesión y su posición volvería a ser ocupada por Joseba Zaldúa, que ya salió de inicio contra el equipo de Miranda de Ebro.



Tampoco estará Rubén Alcaraz por una dolencia y podría entrar por él Álex Fernández, mientras que el zambiano Francisco Mwepu se ausenta por estar concentrado con su selección.



En la delantera, el ariete Roger Martí fue titular en el último partido y tiene opciones de repetir junto al sevillano Carlos Fernández, situación que volvería a dejar en el banquillo al gaditano Chris Ramos.



Este último es, junto al malagueño Javier Ontiveros, el máximo goleador del Cádiz con 5 dianas y quizá esta circunstancia podría pesar para su retorno al once inicial, con lo que Roger o Fernández se verían desplazados a la suplencia.



El Córdoba, por su parte, buscará este domingo su primera victoria lejos de su feudo, después de que se haya mostrado durante este primer tercio de competición como un equipo muy competitivo en El Arcángel, donde aún no conoce la derrota y donde ha sumado 15 de los 16 puntos que acumula hasta el momento.



Sin embargo, su rendimiento como visitante ha dejado mucho que desear, habiendo sumando tan solo un empate, ante el Albacete (1-1), y un total de cinco derrotas, dejándole así como el peor visitante de la categoría.



Ahora, tras lograr empatar la pasada semana en El Arcángel ante el Castellón (2-2), en un partido en el que llegaron a colocarse en la primera mitad con un 0-2 en contra, los blanquiverdes tratarán de vencer por primera vez como visitante en el feudo del Cádiz.



Para este partido, Iván Ania recuperará finalmente a Jacobo González, tras cumplir dos partidos de sanción que se han visto prorrogados por tres semanas debido al duelo aplazado por la DANA ante el Almería, mientras que no podrá contar con los lesionados Mati Barboza y Carlos Isaac.



- Alineaciones probables:



Cádiz: David Gil; Zaldúa, Kovacevic, Chust, Matos; Kouamé, Álex Fernández, Ocampo, Ontiveros; Carlos Fernández y Roger o Ramos.



Córdoba: Carlos Marín; Albarrán, Lapeña, Marvel, Calderón; Isma Ruiz, Théo Zidane; Carracedo, Jacobo, Adilson; y Antonio Casas.



Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité Valenciano).



Estadio: Nuevo Mirandilla.



Hora: 16.15.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es