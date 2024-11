Santiago Segura, premio en FICAL: "Me lo merezco porque llevo años como amigo de Bisbal"

El actor, director, guionista y productor Santiago Segura ha recogido este viernes el premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), un galardón que, en tono jocoso, ha dicho merecer porque lleva años "siendo amigo de David Bisbal", lo cual le ha creado "fuertes lazos" con esta provincia.

Durante la gala inaugural de FICAL, y tras recibir los halagos de la guionista Marta González de Vega, el actor Ernesto Sevilla y su socia María Luisa Gutiérrez, ha asegurado que con esto había pasado un "momentito" muy "desagradable".

"Me angustio con los elogios, no se cómo reaccionar al elogio. Yo me he desenvuelto toda mi vida entre insultos y ahí me vengo. Tú insúltame, que eso me pone como una moto", ha ironizado.

Con todo, Segura ha agradecido a esta "gente tan cariñosa" que han "mentido como ratas", tras lo que ha asegurado que ha reflexionado si era de justicia que se le entregue este premio cuando hay cientos o miles de personas que se dedican al audiovisual, que "se esfuerzan, que trabajan".

"¿Este año no ha habido nadie que merezca este premio más que yo en la industria del cine, en el entretenimiento, en la cultura? ¿Nadie merece este premio más que yo? Pues efectivamente, no", ha bromeado.

De esta forma, ha sostenido que cuando este viernes por la mañana volaba en "primer fila, en bussiness" a Almería, veía a otros compañeros como Joaquín Reyes o Carlos Areces en filas peores, lo que le ha llevado a preguntarse: "¿Son acaso esta gente menos que yo?"

"Y sí, para qué vamos a engañarnos. Además, algunos vienen a alguna mesa redonda, a comer gratis o a presentar una mierdecilla de esas que hacen. Pero yo he venido a recoger este premio", ha continuado con su chanza.

"Es por ello que aquí se ha hecho justicia. Esto es un premio a la justicia. Estoy entusiasmado. Además, también es verdad que esto me lo merezco por los fuertes lazos afectivos y emocionales que me unen a Almería. Llevo años siendo amigo de David Bisbal. Sí, yo metí a David Bisbal en 'Torrente 4'. Incluso canta el tema principal", ha añadido.

"Quienes hayan decidido este premio para mí, han demostrado un criterio, una inteligencia... Por fin se reconoce mis logros, mi esfuerzo, mi talento, por qué no decirlo, mi genialidad", ha mantenido, de nuevo con ironía.

No obstante, ha interrumpido las bromas para agradecer al público, que ahora que hace películas familiares "va de cuatro en cuatro" al cine, pero también ha recordado la desgracia ocurrida en Valencia: "Dentro del cachondeo generalizado de mi estúpida intervención, quiero acordarme de los valencianos. La risa es muy importante pero la solidaridad también. Así que este premio va para ellos", ha concluido.

Arranca FICAL

“Almería es la casa del cine”. Así ha comenzado Elena Sánchez la presentación de la gala de inauguración de FICAL 2024. Y como buen anfitrión, el festival ha abierto las puertas de la provincia a la industria cinematográfica con una espectacular gala inaugural celebrada en el Auditorio Maestro Padilla.

Una fiesta por la que han desfilado estrellas como Marta Hazas, Juana Acosta, Mina El Hammani, Carlos Areces, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Un evento que ha permitido también disfrutar de la personalidad musical del cantante Coque Malla, y que ha concluido con la proyección en primicia de ‘La zona vacía’.

En el FICAL, que llega a la edición número 23, se proyectarán 32 cortos (elegidos entre 2.000 aspirantes), 12 óperas primas (con 99 candidatos) y 28 series, además de una amplia programación con mesas redondas, exposiciones, literatura, etc.

