El mármol andaluz urge al Gobierno a iniciar la segunda fase del plan de recuperación

El presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), ha urgido este viernes al Gobierno para que inicie lo antes posible la segunda fase del plan de recuperación, que “debe de materializarse en cinco líneas de préstamos ICO en el nuevo marco ya aprobado”.



“El nuevo marco está dotado con 40.000 millones de euros. Esta medida aportará valor añadido a la financiación del tejido empresarial y dará respuesta de forma flexible a las necesidades y retos planteados en un diferente escenario económico, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo”, ha dicho.



Durante su intervención en la gala de los Premios Macael, Posadas ja insistido en que, tras la pandemia, la “elevada inflación” y la “crisis energética y de suministro”, así como la invasión de Ucrania, “la movilización por parte del Ejecutivo nacional de los préstamos ICO, supuso regar el conjunto del tejido empresarial de financiación”.



Ha sostenido que esta gala sirve también para poner en valor la figura del empresario como fuente de progreso y bienestar, pero también para reivindicar. “No hay nada más progresista que ser empresario, porque la empresa es transformadora”, ha resaltado.



“Por ello, me gustaría lanzar dos peticiones a nuestros gobernantes a nivel nacional. Por un lado, que no dejen fuera del pacto social a nuestras organizaciones empresariales, ya que la reforma laboral que pretende llevarse a cabo traería consecuencias muy graves para nuestras mercantiles”, ha expuesto.



La segunda petición ha sido la relativa a los préstamos ICO, toda vez que ha defendido que las administraciones deben “de promover un ecosistema favorable para la empresa, a fin de que podamos seguir creciendo y prosperando”.



“No podemos dilatar más en el tiempo los incentivos de TRADE para la internacionalización, que nos permita competir con otras empresas del territorio español en igualdad de condiciones”, ha añadido, dirigiéndose al consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, presente en el acto.



“Aprovecho también la ocasión para dirigirme brevemente a la Consejería de Desarrollo Educativo, con el fin de ponernos a trabajar en una formación profesional dual en la rama de piedra natural” para dar una respuesta laboral a los jóvenes, ha apostillado.



No obstante, ha trasladado que, tal y como le ha comunicado el consejero de Industria, la Junta de Andalucía ha aprobado la convocatoria de incentivos del Plan de Acción CRECE Industria con un importe de 18.800.000 euros, superior a los 15 millones de euros previstos inicialmente.



“Estos incentivos mejorarán nuestros factores de productividad a través del desarrollo tecnológico y la innovación en productos y procesos. Nos permitirán avanzar en la modernización de nuestro sector de la mano de la sostenibilidad y la digitalización”, ha augurado.



“Este año quisiera cerrar este acto con la mención de una triste tragedia que nos ha recordado lo frágil que puede ser la vida. La reciente DANA que nos ha sacudido ha dejado, principalmente en la Comunidad Valenciana, numerosas familias en situación de emergencia”, ha manifestado.



Por ello, los organizadores de los Premios Macael han comprometido una aportación económica de 10 euros por cada uno de los 500 asistentes a la gala, además de abrir un canal “para quienes deseen contribuir a la reconstrucción, en la medida de lo posible, de estas vidas”.

