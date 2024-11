El recorrido de España, y el de Anabel Medina, termina en Málaga

España quedó eliminada este viernes en octavos de la Copa Billie Jean King con la derrota de Paula Badosa ante Iga Swiatek, número dos del mundo, en tres sets (6-3, 6-7(4) y 6-1), por lo que Polonia se enfrentará a la República Checa en los cuartos de final del torneo que se disputa en Málaga.



Este viernes se terminó el sueño de España de levantar un nuevo trofeo mundial de tenis, algo que todavía no ha logrado en este siglo, pues los cinco que logró hasta ahora fueron en los años noventa (1991, 1993, 1994, 1995 y 1998). La derrota supone el último servicio de la capitana española Anabel Medina, que deja el cargo tras estas finales.



Polonia, vencedora en el global de la eliminatoria por 2-0, ha igualado ya su mejor actuación en este torneo, en el que alcanzó los cuartos de final en 1992 y 2015.



Badosa intentó rescatar a su equipo después de la ajustada derrota de Sara Sorribes en el primer turno, el partido más largo del torneo hasta el momento, contra Magda Linette, casi cuatro horas de tenis (7-6 (6), 2-6 y 6-4).



España estaba obligada a ganar para empatar y forzar el dobles, y Badosa empezó con buen pie, remando hasta el 3-2 y con posibilidad de rotura de saque, pero Swiatek le dio la vuelta para el 3-4.



Repitió la polaca para el 5-3, siendo mucho más consistente en sus golpes. Así, la española nacida en Nueva York se vino abajo y cometió tres errores con bolas a la red que dieron a su rival la primera manga (6-3).



Un aire de confianza que tuvo continuidad en Swiatek en la reanudación de un segundo set que iba a ser puro espectáculo por su desenlace tan igualado. La polaca comenzó a velocidad de crucero, con poderío desde el saque y desde el resto, y en unos minutos ya iba 0-3. Momento crítico para Paula.



Pero logró resurgir, recortó hasta el 2-3 y estuvo a un punto del empate, pero Swiatek no suele perdonar. Convirtió tres puntos consecutivos y firmó el 2-4, de nuevo poniendo contra las cuerdas a España.



Tenía que llegar un momento de trance de Paula Badosa, y llegó a tiempo con un juego en blanco, forzando punto a punto el ‘tie-break’ y sobreviviendo a él para ganarlo 7-5 y empatar el partido, para alegría de los cientos de españoles que la apoyaban desde las gradas.



Sin embargo, en el último set no se vio la mejor versión de la raqueta catalana, que aunque empezó rompiendo el saque de Swiatek, la polaca encontró la fórmula para no cometer errores con asiduidad y seguir penalizando los contrarios.



Aunque el partido tuvo que pararse durante unos veinte minutos para que los servicios médicos del recinto acudieran a socorrer a una aficionada que sintió mareos, en la reanudación no hubo épica de España y sí una victoria solvente de Swiatek, la tenista de mayor ránking en el torneo.



Polonia se mete en los cuartos de final de la Copa Billie Jean King 2024 y jugará contra la República Checa este sábado a las 17.00 horas en la pista anexa al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, escenario del torneo.

Anabel Medina se marcha

Anabel Medina ha dejado de ser seleccionadora española femenina de tenis tras la eliminación este viernes del equipo que ha dirigido en los últimos años en las Finales de la Copa Billie Jean King al caer ante Polonia en el enfrentamiento de octavos de final.



Anabel Medina llevaba siete años como responsable del conjunto español y fue homenajeada en la pista a la conclusión del partido entre Paula Badosa e Iga Swiatek que confirmó la clasificación para cuartos de Polonia y la eliminación de España.



El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, entregó en el centro de la pista anexa del Palacio de los Deportes Martín Carpena un ramo de flores y un cuadro conmemorativo como reconocimiento a su labor.



La capitana lo reconocía sobre la pista. "Tenía un objetivo muy bonito y no ha podido ser pero ha valido la pena. A todo el equipo que está aquí y al que ha estado conmigo todos estos años muchísimas gracias", indicó Anabel Medina.



"He podido hacer cosas no tan bien pero he intentado siempre hacer lo mejor de mi, intentar ayudar al equipo al máximo posible, tanto en la competición cuando estábamos fuera y solo espero que os quedéis ese pedacito de mí y que me tenéis aquí para lo que necesitéis. Os quiero mucho y os deseo toda la suerte del mundo. El equipo ha respondido y lo que deseo es que alguna vez podáis levantar este trofeo porque nos lo merecemos", concluyó Anabel Medina.



La Federación Española, después, hizo público un vídeo de homenaje de dos minutos de duración con momentos de Anabel Medina tanto de jugadora como de capitana.



Anabel Medina, de 42 años, que sustituyó a Conchita Martínez en el 2017, renovó el pasado año su compromiso con la Federación Española por un año más.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es