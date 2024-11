Algeciras y las Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF

Entre los acuerdos adoptados en el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras del día 24 de octubre de 2024, en el que quedó claro no hay voluntad de constituir el Consejo Ciudad, figura un punto más que curioso: “ratificar acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2024 al punto 5.1.- "SOLICITUD A UNICEF ESPAÑA DE RECONOCIMIENTO DE ALGECIRAS COMO CANDIDATA AL RECONOCIMIENTO DE "CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA"" Aunque no fue aprobado por mayoría, ya que al menos 4 personas electas no veían nada claro solicitar tal cosa. Cuando alguien pasea por Algeciras y conoce el estado de las infraestructuras que se entienden deben estar dedicadas a la infancia podría sorprenderse de esta solicitud a UNICEF.

Eso de "Ciudad Amiga de la Infancia" es un galardón otorgado por UNICEF en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que certifica el compromiso de las ciudades con los derechos de la infancia y la adolescencia. UNICEF España publica una convocatoria “invitando a los ayuntamientos que pueden demostrar su compromiso con los derechos de la infancia y adolescencia de su localidad”. Si logra demostrar ese compromiso, UNICEF le otorga un reconocimiento que tiene una vigencia de cuatro años. Para ello el Ayuntamiento debe cumplir con los requisitos de la convocatoria y asume unos compromisos. Para mantener la “categoría” hay que volver a solicitarlo dentro de 4 años. No parece que esto ocurra con frecuencia, como el caso de Barbate (2018-22) y posiblemente le ocurra a Chiclana o Vejar (2021-2024) o Conil (2024-2027)una de las 3 unicas ciudades de la provincia de Cádiz en el programa.

Dice la propuesta que pretende promover “políticas municipales dirigidas a mejorar la vida de los niños y adolescentes, impulsando su participación en la vida pública y fomentando entornos más inclusivos, seguros y sostenibles para su desarrollo. La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia”. Unicef insta a los gobiernos locales a obtener resultados en las cinco esferas de objetivos generales, que recogen los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. De esta forma una ciudad puede tener la certeza de que es amiga de la infancia.

Será interesante que ese organismo internacional evalúe el grado de realidad que en Algeciras, tienen los 5 objetivos que una Ciudad amiga de la infancia debe haber alcanzado. 1.- Cada niño, niña y adolescente es valorado, respetado y tratado justamente dentro de sus comunidades. ¿Cómo será posible confirmar o no que este loable objetivo está alcanzado? 2.- Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchan y se consideran en las normativas y políticas públicas, en los presupuestos y en todas las decisiones que les afectan. ¿Cómo probar esto? Si ni siquiera las personas adultas pueden ejercer ese derecho. El bloqueo para constituir el Consejo Ciudad representa un botón de muestra de las resistencias de quien gobierna a poner en funcionamiento el reglamento de participación ciudadana. 3.- Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios esenciales de calidad. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Y si se junta con el 4.- Todos los niños y niñas viven en entornos seguros y limpios, la realidad confirma que los objetivos 3 y 4 ni están ni se les espera. Para redondear el tema aparece el 5 y ultimo objetivo: Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio. Todos los objetivos enfatizan que deben alcanzarse para todas y cada una de las personas que conforman la infancia algecireña. La realidad, del abandono de las barriadas, de los centros educativos, la inexistencia en muchas zonas de espacios para el juego, actividades culturales continuadas y sostenidas en el tiempo y cercanas porque se realizan en las barriadas, en los equipamientos culturales inexistentes en esta ciudad, se impone como una losa sobre cualquier ensoñación posible, sobre cualquier postureo político. Si UNICEF llega a tener información de la situación lamentable que vive la infancia algecireña esta Ciudad habrá hecho el ridículo simplemente presentado esa solicitud a participar. Se desconoce si el consistorio algecireño ha realizado una evaluación del grado de consecución de los objetivos propuestos por UNICEF. Este título de Ciudad Amiga de la Infancia lo otorga UNICEF Comité Español porque se constata que quien lo solicita está, no estará, comprometido con los cinco objetivos de derechos anteriores. Para que esos objetivos se alcancen se precisa que el ayuntamiento promueva y genere mecanismos reales de participación infantil y adolescente y que cuente con una estrategia a largo plazo para incorporar a la infancia y adolescencia en el centro de las políticas. ¿Parece que eso puede ocurrir? ¿Cuántos millones de euros sería precisos para alcanzar tan ambiciosos objetivos? Porque si no hay recursos en cuantos años suena a hueco lo manifestado en el acuerdo adoptado por 22 concejales. “Considerando que Ciudades Amigas de la Infancia y el reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia favorecerán los intereses de la población en general y de la infancia en particular; considerando, además, que nuestro municipio cumple con los requisitos estipulados en las bases de la convocatoria abierta por UNICEF España; y manifestando nuestra voluntad de contribuir activamente a la difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad. De verdad, de verdad, que la Ciudad de Algeciras cada niño y cada niña es

valorado, respetado y tratado justamente. Que sus voces se escuchan por el ayuntamiento y se consideran sus necesidades y prioridades, en los presupuestos y en todas las decisiones que les afectan. Que Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios esenciales de calidad, que todos los niños y niñas viven en entornos seguros y limpios y por último que Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio. Como se decía antaño ¡que venga dios y lo vea!

