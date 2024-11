Una asesora de Moncloa avisó a Reale del interés de Begoña Gómez en que pagaran su cátedra

Una asesora de Moncloa trasladó a principios de 2024 a la empresa de seguros Reale el interés que tenía Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en que siguiera financiando la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense, aunque finalmente esta colaboración no continuó.



Así aparece en la última parte del sumario, a la que ha tenido acceso EFE, de la causa en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y, desde hace unos días, por supuesta apropiación indebida e intrusismo en relación con la contratación de un software de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).



"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", escribe Cristina Álvarez, directora de programas de Presidencia, en un correo electrónico dirigido a la directora de Comunicación de Reale, que está incluido en el sumario de la causa.



El correo lo envía desde una cuenta personal pero en la cadena de contactos sí aparece el oficial.



En el citado correo Álvarez se refiere a la reunión anual de la Comisión Mixta de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía Begoña Gómez, explicando que sería el 23 de febrero en el Rectorado de la Complutense, y tras la firma añade una post data con la citada frase.



Las acusaciones populares destacan en sus escritos aportados al juzgado que el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio dijo durante su declaración como testigo ante le juez que Cristina Álvarez era la persona que acompañaba a Gómez cuando iba a la Universidad. Y por eso pidieron que declare como testigo.



La cátedra que codirigió Begoña Gómez entre los años 2020 y 2024 contó con fondos de Fundación La Caixa y de Reale, y en el sumario figuran varios correos electrónicos en los que la mujer del presidente pide a esas empresas que sigan patrocinando, pero finalmente la Complutense no siguió con esa cátedra.



En concreto en un correo Begoña Gómez pide a La Caixa, que aportaba 15.000 euros al año, que aporte 40.000 euros para un proyecto que, indica, "había formado a 248 profesionales y llegado a más de 10.000 personas con diversas acciones de divulgación".



En el sumario también figura un escrito de la Fiscalía dirigido el juez Peinado en el que critica la instrucción que está llevando a cabo y pide un "impulso procesal" para resolver cuestiones pendientes, ya que hay hasta 12 recursos sin respuesta, lo que aboca a las partes a una política de "hechos consumados".



Consta asimismo un escrito del gestor procesal y administrativo del juzgado, fechado el pasado 24 de octubre, en el que resume, como una nota resumen para el juez, las resoluciones recurridas y pendientes de resolución, que ascienden a catorce.



También se incluyen varios oficios -de finales de octubre- en los que el juez Peinado pide información a la Universidad Complutense, a Indra, a Google Spain y al Human Age Institute para que expliquen las cantidades que pudieron invertir en el software que se investiga.

