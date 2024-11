Alaska confirma que progresa la recuperación de Vaquerizo, "pero será cuestión de tiempo"

Alaska ha confirmado a EFE que su marido, el también artista Mario Vaquerizo, se encuentra "bien, ya sin dolores" y que progresa en su recuperación médica tras la aparatosa caída que sufrió durante un concierto en Cáceres de su banda, Nancys Rubias, a finales de octubre.



Vaquerizo, que se precipitó desde el escenario en una mala postura, hubo de ser ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres con varias contusiones y dos vértebras rotas y sufre desde entonces problemas en la visión a causa de la inflamación.



Esta misma semana, el artista regresó a una revisión médica, que según Alaska ha mostrado que todo sigue su curso. "Está bien, lo del cuello es (cuestión de) tiempo, 3 meses con collarín y luego mucha rehabilitación, porque cuando se lo quiten, esa musculatura ya no existe. Dolores ya no tiene y lo de la visión lo irá recuperando también con tiempo", ha dicho.



"La caída que sufrí podría haber sido mortal según me dijeron los médicos, pero gracias a Dios aquí estoy", escribió el propio vocalista de Nancys Rubias en sus redes sociales tras el accidente, junto a una imagen suya durante su hospitalización.

