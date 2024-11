EEUU tendrá en 2050 más de 250 millones de personas obesas o con sobrepeso si no se actúa

Un nuevo estudio sobre la obesidad y el sobrepeso en EE.UU. advierte de que si no hay cambios en las tendencias y patrones actuales, en 2050 habrá en el país la "devastadora" cifra de 256,1 millones de personas con ese problema de salud, de ellas 43,1 millones niños y adolescentes.



En 2050, en la mayoría de los estados de EE.UU., se prevé que uno de cada tres adolescentes (de 15 a 24 años) y dos de cada tres adultos (de 25 años o más) serán obesos, según los resultados de la investigación publicada en la revista médica The Lancet.



"Prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel nacional y estatal entre niños, adolescentes y adultos en los EE UU., 1990-2021, y previsiones hasta 2050" es el título de un estudio que arroja luz sobre uno de los mayores problemas de salud pública en el país, hasta el punto que es calificado de "epidemia".



En 2021, último año del periodo de estudio había en EE,UU. 36.5 millones de niños y adolescentes y 172 millones de adultos obesos o con sobrepeso.



El estudio recoge datos de otros anteriores según los cuales a nivel nacional, se estima que uno de cada dos adultos será obeso y cuatro de cada cinco adultos tendrán sobrepeso u obesidad para 2030.



Los pronósticos disponibles a nivel nacional para 2030 para niños y adolescentes son más heterogéneos: se estima que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad aumentará a 29-33% para los niños (de 6 a 11 años) y a 31-50% para los adolescentes (de 12 a 19 años).



"Las políticas existentes no han logrado abordar el sobrepeso y la obesidad. Si no se llevan a cabo reformas importantes, las tendencias previstas serán devastadoras a nivel individual y de la población, y la carga de morbilidad y los costos económicos asociados seguirán aumentando", advierte el estudio, que ha sido financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates.



Aunque se pronostica que los estados del sur, como Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, Virginia Occidental y Kentucky, seguirán teniendo una alta prevalencia de obesidad en las dos próximas décadas, los cambios porcentuales más altos a partir de 2021 se proyectan en estados como Utah para adolescentes y Colorado para adultos, indican los investigadores.



De acuerdo con la investigación, se necesita una política "más sólida para apoyar e implementar un enfoque multifacético que abarque todo el sistema y que permita interrumpir los factores estructurales que impulsan el sobrepeso y la obesidad tanto a nivel nacional como local".



"Si bien se deben aprovechar las innovaciones clínicas para tratar y gestionar la obesidad existente de manera equitativa, la prevención a nivel de la población sigue siendo fundamental para cualquier estrategia de intervención, en particular para los niños y los adolescentes", agregan.

