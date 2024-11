Si no puedes abstenerte de beber en este periodo de días podrías padecer de alcoholismo

En el marco del Día Mundial sin Alcohol, Umivale Activa y Proyecto Hombre han lanzado una campaña destinada a desmontar los mitos en torno al consumo de alcohol y concienciar sobre sus riesgos. Esta iniciativa destaca cómo el consumo de alcohol, una sustancia psicoactiva que afecta tanto al sistema nervioso central como a múltiples órganos del cuerpo, impacta en nuestra salud, vida social y laboral.

Los Riesgos del Alcohol para la Salud

El consumo de alcohol está asociado con más de 60 enfermedades, entre ellas cáncer de hígado, colon, mama y cavidad oral. Afecta a órganos esenciales como el hígado, cerebro, páncreas y pulmones, y contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como insuficiencia cardiaca y accidentes cerebrovasculares. Estos riesgos están presentes incluso con consumos moderados.

Según las recomendaciones generales, se mide el consumo de alcohol en Unidades de Bebida Estándar (UBE), cada una con aproximadamente 10 gramos de alcohol, equivalente a una caña de cerveza o una copa de vino. Para los hombres, el límite semanal es de 20 UBE y para las mujeres, 15 UBE. Exceder estos niveles coloca a las personas en situación de riesgo.

Dependencia y Abuso del Alcohol

La dependencia del alcohol no solo afecta físicamente; también tiene repercusiones psicológicas. Las personas dependientes suelen no poder abstenerse del alcohol por más de dos días consecutivos y requieren su consumo para hacer frente a las dificultades diarias. Superar esta dependencia implica un proceso terapéutico prolongado y un fuerte compromiso, ya que no existen tratamientos farmacológicos o quirúrgicos que puedan resolver esta adicción por sí solos.

El alcoholismo genera alteraciones fisiológicas y conductuales. Aunque se puede recuperar una vida saludable mediante terapia, el cambio requiere intervención psicológica para restablecer el autocontrol.

Impacto en el Entorno Laboral

En el ámbito laboral, el alcohol es uno de los principales factores de riesgo en accidentes, responsables de entre un 15% y un 30% de los siniestros laborales. Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, un 80% de las personas con problemas de alcoholismo son trabajadores, lo que subraya la importancia de la prevención en el trabajo. Las campañas de concienciación en empresas buscan reducir estos riesgos a través de la educación y la prevención.

Desmontando Ocho Mitos Comunes sobre el Alcohol

El alcohol es beneficioso para la salud.

Aunque a menudo se dice que el alcohol puede tener efectos positivos, cualquier consumo puede acarrear riesgos. El etanol, sustancia activa del alcohol, es tóxico y adictivo.

El alcohol facilita las relaciones sexuales.

En lugar de mejorar el rendimiento, el consumo de alcohol puede obstaculizar las relaciones y llevar a conductas de riesgo.

El alcohol protege el corazón.

Estudios han demostrado que incluso en pequeñas dosis, el alcohol incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas, sin beneficios probados para la salud del corazón.

Algunas bebidas alcohólicas son más seguras que otras.

Los científicos indican que no existen diferencias relevantes entre tipos de bebidas; todas presentan riesgos para la salud.

El consumo ocasional solo los fines de semana es inofensivo.

Aunque se beba solo los fines de semana, la cantidad y el tipo de consumo (atracón) pueden provocar daños significativos.

El alcohol ayuda a combatir la tristeza y el cansancio.

Aunque produce una euforia temporal, su abuso genera más fatiga y puede aumentar la tristeza y la ansiedad.

El alcohol da calor al cuerpo.

Aunque inicialmente se perciba calor, el alcohol disminuye la temperatura interna del cuerpo, aumentando el riesgo de hipotermia.

El alcohol es un alimento.

Aunque contribuye al aumento de peso, el alcohol carece de valor nutricional y eleva el riesgo de enfermedades graves, como cáncer y depresión.

Consejos para un Consumo de Bajo Riesgo

Los expertos sugieren limitar el consumo a niveles bajos y evitar el alcohol en situaciones de riesgo, como el embarazo o la conducción. Adoptar hábitos de vida saludables, que incluyan una alimentación equilibrada y ejercicio físico, es clave para reducir la dependencia de esta sustancia y sus efectos perjudiciales en la vida personal y laboral.

La campaña de Umivale Activa y Proyecto Hombre Valencia pretende educar y prevenir sobre estos riesgos. Toda la información completa está disponible para su consulta y en la web de Umivale Activa, dentro del apartado de Prevención de las Adicciones.

