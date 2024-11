'Capi', amigo de Alejandro Sanz, confiesa lo feliz que le ve junto a Candela Márquez

Confirmando que su relación con Candela Márquez está más que afianzada a pesar de que hace pocas semanas que salió a la luz pública, Alejandro Sanz ha asistido con la actriz a la gala 'Persona del año' previa a la entrega de los Grammy Latinos en Miami. Un debut por todo lo alto como pareja oficial en el que el cantante y su novia derrocharon complicidad y gestos de cariño, presumiendo de lo enamoradísimos que están y revelando que lo suyo va muy en serio.

Mientras tanto, uno de los mejores amigos del artista, el productor Miguel Ángel Arenas 'Capi', acudía a la presentación del último trabajo musical del pianista Andrés Barrios en Madrid y se pronunciaba sobre el gran momento personal que atraviesa Alejandro.

"Está enamorado y le veo felicísimo" ha revelado, asegurando que al margen de su historia de amor con Candela, el gran motivo de alegría del cantante es otro: "Ha superado ciertas cosas potentes en su vida, ha hecho un discazo porque el desamor te da una fuerza increíble, y está más guapo que nunca. Tiene una casa increíble, sus hijos son maravillosos y es lo que más feliz le hace a este hombre" ha asegurado rotundo.

"Me enseñó una foto de una niña rubia, así, digo, pues bueno, pues mira qué bien, es que he visto tantas rubias ya y tanta cosa, que no me voy a meter ya en quién... Si él es feliz con esta, o mañana con la otra, o yo qué sé... Ahora está viviendo una vida de calma, de paz... Pero yo no he visto a Candela en mi vida" ha afirmado, dejando en el aire si conociendo como conoce a Alejandro cree que la actriz es la mujer definitiva en su vida. "Que viva Candela y viva el amor. A lo mejor esta es un gran amor de su vida, pero no tengo ni idea" sentencia.

Además, Capi se ha pronunciado sobre la polémica protagonizada por Antonio Canales, también íntimo amigo suyo, después de que su casera le haya acusado de impago del alquiler asegurando que le debe un importe superior a los 5000 euros. Algo a lo que el productor ha quitado hierro, apuntando que "después de ver las cosas que vemos en este país y las cosas que verdaderamente existen, que un pago de 5.000 euros se convierta en una dana... ¡Hombre, por favor! Me parece... Aquí lo que pasa es que, ten en cuenta de que, como no ha habido noticias últimamente, no hay ninguna matanza, el niño de la otra no está revelando fotos, el otro no sé cuándo, pues cualquier cosita...".

