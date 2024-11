Hackers piden 4,7 millones de euros de rescate por los datos de Defensa de Hungría

Un grupo de piratas informáticos ha pedido un rescate de 4,75 millones de euros (5 millones de dólares) para desbloquear y no hacer públicos los datos del Ministerio de Defensa de Hungría a los que han tenido acceso tras lograr entrar en sus servidores, han informado este jueves los medios locales.



El ataque se ha producido contra Agencia de Adquisiciones de Defensa (VBÜ), según ha revelado el portal informativo Magyar Hang y ha confirmado el Gobierno, aunque sin dar detalles sobre el caso.



Magyar Hang ha señalado que el responsable del ataque es un grupo internacional de piratas informáticos llamado 'INC Ransomware'.



‘Ransomware’ o secuestro de datos consiste en encriptar y bloquear el acceso a los datos y pedir un rescate a cambio de 'liberar' esa información y de no hacerla pública



El Ministerio de Defensa se ha limitado a reconocer que "un grupo de piratas informáticos atacó los sistemas informáticos de la VBÜ" y que aún se está investigando lo ocurrido.



El ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, ha afirmado hoy que los datos a los que han tenido acceso los 'hackers' no contienen información que ponga en peligro la seguridad nacional.



Magyar Hang ha indicado que el ataque pudo haberse realizado en octubre.



El portal ha citado a un experto que opina que los 'hackers' han tenido acceso a documentos sensibles relacionados con compras de material militar o información no pública sobre las capacidades defensivas del país.



Según el portal HVG, los hackers han publicado en su página varios de los documentos a los que han tenido acceso.

