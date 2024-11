Israel invetigará posibles crímenes de guerra tras matar a cientos de gazatíes

El Ejército de Israel investigará al menos 16 ataques perpetrados por sus tropas contra el devastado norte de Gaza, donde han muerto más de mil palestinos en menos de un mes, con el fin de evitar futuras demandas de la comunidad internacional por potenciales crímenes de guerra, según reveló este jueves el diario israelí Haaretz.



Estos ataques, que tuvieron lugar entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre, serán investigados por el Mecanismo del Estado Mayor para la Evaluación de los Hechos, conocido como Mecanismo FFA, que determinará si los ataques fueron desproporcionados o excedieron el Derecho Internacional Humanitario que determina qué se puede y qué no se puede hacer durante un conflicto armado.



"El sistema de investigación del Estado Mayor envía sus recomendaciones al Fiscal General Militar, que decide si se abre (o no) una investigación penal", detalla Haaretz, si bien oenegés recuerdan que pesquisas pasadas no solo han estado abiertas durante años, sino que no han desembocado en investigaciones penales y han encubierto "actos ilegales".



Haaretz detalla que, entre los ataques investigados, hay seis perpetrados contra Yabalia y otros seis contra Beit Lahia, dos en Al Shati, uno en Beit Hanoun y un último en la ciudad de Gaza. En todos ellos, al menos 285 gazatíes fueron asesinados, incluidos numerosos niños.



Uno de los casos más mortíferos fue el perpetrado el pasado 29 de octubre en Beit Lahia, donde al menos 93 gazatíes murieron, muchas mujeres y niños, y decenas más resultaron heridos, según datos de Sanidad, en el bombardeo israelí de un edificio residencial de cinco pisos. Según el Ejército, Hamás estaba usando el techo del edificio como puesto de observación.



Desde principios de octubre, Israel intensificó sus ataques aéreos e infantería en el norte de Gaza, donde dice que se han reagrupado los milicianos de Hamás tras más de un año de guerra.



Debido a los bombardeos constantes y la fuerte presencia militar, la entrada de ayuda humanitaria tanto a Beit Lahia, Beit Hanoun y Yabalia ha sido desde entonces virtualmente inexistente, poniendo a decenas de miles de gazatíes en riesgo de hambruna, denuncian organizaciones en el terreno y la ONU.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es