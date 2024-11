La Red Europea contra la Pobreza avisa del aumento de exclusión "sobrevenida" por la dana

El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, Carlos Susías, ha propuesto este miércoles hacer "un mapeo" de las personas que percibían ayudas en los pueblos afectados por la dana porque, a partir de la catástrofe, habrá muchas más con pobreza sobrevenida.



En declaraciones a los periodistas en Tenerife Carlos Susías ha admitido que la situación "es muy preocupante" porque parte de las zonas más afectadas eran "las menos boyantes de los municipios" y por lo tanto aumentarán las personas en situación de vulnerabilidad.



"Son necesarios unos servicios públicos fuertes y potentes" para afrontar esta situación para que las entidades del sector "podamos colaborar y ser más eficaces no en contraposición de unos con otros, sino en complemento", ha apostillado Susías.



Al respecto, ha señalado que había personas en situación de cierta normalidad, de clase media, que ahora se ven en una situación "muy, muy complicada", al tiempo que ha pedido tener en cuenta ante una catástrofe de este tipo "que las cosas hay que ir haciéndolas primero unas, y después otras, no todo al mismo tiempo".



"Primero tienes que poder llegar y ver cuáles son las necesidades de los primeros días y después ya cambian esas necesidades y hay que empezar a trabajar en esa dirección, y ahí se están volcando las entidades sociales y las administraciones", ha continuado Susías, quien ha elogiado específicamente a Cruz Roja.



Una de las propuestas de la Red Europea es que se de un complemento de manera inmediata a las personas que perciben el ingreso mínimo vital en las zonas afectadas, y ha expresado además su preocupación por las personas que viven de alquiler "que se han quedado sin nada" y para las que hay que buscar soluciones habitacionales.



Ha advertido también de que el ingreso mínimo vital no saca de la pobreza "absolutamente a nadie", pues está pensado para evitar la pobreza severa, por lo que ahora, en las zonas afectadas por la dana se necesitan ayudas extraordinarias porque las personas "han perdido su historia, sus recuerdos, y eso es una carga emocional muy importante", por lo que también hacen falta apoyos en salud mental.

