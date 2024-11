De la Fuente llama a Cubarsí para suplir a Pau Torres y busca nuevas opciones sin Morata

Luis de la Fuente, seleccionador español, comienza a hacerse a la idea de buscar la defensa de su racha sin perder, de 17 partidos oficiales, sin jugadores claves en su equipo titular en Copenhague ante Dinamarca, como Unai Simón, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Rodri Hernández y Lamine Yamal, a los que cada día que pasa se acerca más Álvaro Morata.



Se ha tenido que reinventar De la Fuente encontrando variantes para jugadores indiscutibles que ha perdido en los últimos partidos de 2024, y la ventana de noviembre aumenta la búsqueda con nuevos nombres como Marc Casadó, Aitor Paredes y Samu Omorodion.



Por segundo día consecutivo Morata no pudo ejercitarse con sus compañeros. Según pudo saber EFE el capitán sigue con el protocolo por los golpes en la cabeza y a dos días del partido se mantiene al margen con trabajo de gimnasio y series de carrera continua. Nada indica que De la Fuente tenga la necesidad de forzarle, con España ya clasificada para los cuartos de final de la Liga de Naciones, y a falta de un punto en las dos últimas jornadas para certificar el primer puesto de grupo.



Pero nadie quiere que se rompa la buena racha que protagoniza España. No pierde desde el 22 de marzo, cuando cayó en un amistoso en Londres ante Colombia que no encaró con la motivación adecuada. Un total de 12 partidos en una racha que aumenta a 17 si sólo se tienen en cuenta los partidos oficiales.



Y en un miércoles de frío intenso en la Ciudad del Fútbol, en el que la selección se entrenó con apenas seis grados, la intensidad marcó el entrenamiento, con todos los internacionales peleando por ganarse la titularidad a ojos de De la Fuente. El equipo ganador en los partidos en un campo de reducidas dimensiones lo formaron David Raya, Paredes, Pedro Porro, Marc Cucurella, Casadó, Yeremy Pino, Nico Williams y Ayoze Pérez.



El día dejó la confirmación médica con una resonancia del estado de Pau Torres, que regresa a casa por una lesión muscular, y De la Fuente llamó de urgencia a Pau Cubarsí. Fue descartado en la lista inicial tras haber recibido nueve puntos de sutura en el mentón tras un fuerte golpe y sin haber visto el seleccionador que disputaría la jornada del pasado fin de semana con el Barcelona, con la protección de una máscara.



Tras ver que podía jugar sin dificultad, el seleccionador cambió su parecer y Cubarsí será uno más en el grupo en los partidos ante Dinamarca y Suiza. Para el duelo de Copenhague todo apunta a la pareja Aymeric Laporte-Dani Vivian en el centro de la zaga, la titular sin Le Normand. De cara a Tenerife aumentan las opciones de cambio.



Ha logrado introducir De la Fuente nuevas opciones en varias demarcaciones que desea que se asientes. Como Raya en una portería sin Unai Simón, al que ya se espera en la eliminatoria de cuartos de final de marzo. Con un lateral derecho sin Carvajal por su grave lesión de rodilla, en la que Pedro Porro y Óscar Mingueza son los sustitutos.



Como es relevo natural Martín Zubimendi de Rodri Hernández en la manija, al que ante Dinamarca puede arropar De la Fuente con el poderío físico de Mikel Merino y la creación de Pedri. Regresa Nico Williams en un costado y busca el seleccionador el sustituto de Lamine Yamal, baja por un problema de tobillo, en el otro. Ante Serbia, en el último encuentro, fue Álex Baena el elegido. Ahora aparece la opción de Yeremy Pino, incluso la de Ayoze Pérez caído a banda si no inicia como 9 en lugar de Morata.



La demarcación en la que aparece una nueva variante que amplía los perfiles de delantero centro para De la Fuente según el tipo de partidos que se le presenten a España. Con Samu Omorodion gana potencia en la zona de remate y velocidad al contragolpe. Esperará su momento para el debut, los galones dan ventaja a Mikel Oyarzabal, el autor del tanto con el que España conquistó la Eurocopa en Alemania.

