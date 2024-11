El Presupuesto de 2025 supera el debate de totalidad: PP-A y Vox rechazan las enmiendas

El proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2025, que asciende a 48.836,2 millones de euros, ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, después de que hayan sido rechazadas, con los votos de PP-A y Vox, las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos de izquierda, PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

Una vez superado el debate de totalidad, el proyecto de ley se remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento para su tramitación, y quedarán fijadas la cifra global y la de cada una de sus secciones, cifras que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno. El siguiente paso será la presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha tenido que ausentar esta tarde-noche del Pleno y no ha podido participar en la votación debido a que se ha desplazado al Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía en Málaga, como consecuencia de la DANA.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 29 de octubre el proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, que, con un montante de 48.836,2 millones, se incrementa en 2.065 millones, un 4,4 por ciento, respecto al del presente ejercicio. Las políticas sociales representan el 63,3 por ciento del Presupuesto y es el ámbito que más crece, dado que el grueso del incremento, unos 1.666 millones de euros, se destinarán a estas partidas. En este sentido, ocho de cada diez euros de lo que crece el presupuesto en 2025 se destinarán a Educación, Sanidad o Dependencia.

El debate de totalidad ha arrancado a las 12,30 horas de este miércoles con la intervención de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, para exponer el contenido del proyecto de Ley de Presupuestos. Ha tendido la "mano" a todos los partidos para el diálogo y el acuerdo sobre los Presupuestos, representan un "trampolín hacia un futuro más próspero" para esta comunidad.

El Gobierno andaluz, según ha defendido España, ha dado muestras suficientes de su "apuesta por el diálogo y por el consenso". "Estamos dispuestos a escuchar las propuestas de los diferentes grupos de la oposición, y por eso, tiendo mi mano y animo a los grupos políticos a que nos hagan llegar las enmiendas que mejoren este presupuesto para que sea el mejor posible", ha señalado.

Ha señalado que el presidente de la Junta tiene muy clara "cuál es la meta, el bienestar y el avance de Andalucía" y a ello contribuye un Presupuesto para 2025 que "va mucho más allá de un conjunto de números". "Un presupuesto que no es solo una herramienta de gestión para este presente, sino también un trampolín hacia un futuro más próspero para Andalucía", ha sentenciado.

Defensa de las enmiendas a la totalidad

En defensa de las respectivas enmiendas a la totalidad, la primera en intervenir ha sido la diputada del PSOE-A Alicia Murillo, que ha afeado al Gobierno del PP-A su "propaganda" en torno a un proyecto de Presupuesto "altamente perjudicial para la igualdad y la calidad de vida de los andaluces", y que "reventaría cualquier máquina de la verdad".

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha manifestado que a su formación no le gusta "nada" el Presupuesto para 2025 porque refleja que el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno sigue desarrollando "el modelo socialista", en referencia a los años del PSOE-A en la Junta. Ha dicho que no han presentado enmienda a la totalidad porque Vox "no se equivoca de enemigo"

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha recriminado al Gobierno del PP-A "la arrogancia especialmente desplegada desde que tienen mayoría absoluta", y ha denunciado "un mal modelo y una mala gestión del equipo que tiene consecuencias negativas para los andaluces", por lo que ha pedido la devolución del Presupuesto de 2025.

La parlamentaria de Adelante Andalucía Maribel Mora ha defendido la enmienda de totalidad de su grupo a unas cuentas que "están destinadas a acabar con el patrimonio colectivo del pueblo andaluz" para "convertir nuestra tierra en un erial de derechos y en un campo abierto para el negocio sin responsabilidad social".

El portavoz adjunto del PP-A, Pablo Venzal, ha censurado unas enmiendas a la totalidad de los tres grupos de la izquierda, en base a "trampas, medias verdades, críticas y mucha falta de rigor". Ha defendido que la consejera de Economía "ha hecho un trabajo serio y difícil en una coyuntura complicada". Ha recriminado a la izquierda "crear dos Españas: la que tributa y la subsidiada" para concluir que "son una máquina de crear pobres".

Contenido del Presupuesto

El gasto no financiero del Presupuesto crece un 5,2%, por encima incluso de lo que se incrementa el presupuesto en general, y se sitúa en los 45.245 millones de euros.

Esta subida está propiciada por la marcha de la economía y por el aumento de la recaudación, lo que permite que más de tres cuartas partes del gasto del presupuesto se sustente con recursos propios, según la Junta. A ello se suma además el descenso del gasto financiero en un 4,4% y el endeudamiento neto en un 47,4%, mientras que las transferencias y los ingresos finalistas del Estado representan el 16,3% (7.952 millones de euros), incluidos 1.391 millones correspondientes al MRR (Next Generation).

En cuanto a inversiones, éstas suponen un total de 5.804 millones de euros para el próximo año, estando provincializado el 67 por ciento.

Se destinarán a gasto social 30.903 millones de euros, el 63 por ciento de las cuentas. Se trata de un incremento del 6,2 por ciento respecto al del presente año en sanidad, educación, empleo, igualdad, familias, vivienda, deporte o cultura.

Se destinan más de 800 millones para facilitar a los andaluces el acceso a la vivienda, una cifra en la que se incluyen las partidas de las Consejerías de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda y el impacto del Plan Fiscal de la Vivienda, que incluye rebajas fiscales y deducciones de IRPF tanto para compra como para alquiler.

El presupuesto de 2025 se ha elaborado con unas previsiones de crecimiento del PIB andaluz para el año que viene del 2,4 por ciento, estimación que cuenta con el aval de la AIReF pese a que el organismo prevé un crecimiento superior una décima a esa estimación. Con respecto a la previsión de la reducción de la tasa de paro, se ha previsto en el 15,5%.

En cuanto a los ingresos, los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica alcanzarán los 28.540 millones, un 3,7% más, subiendo por debajo de lo que crece el conjunto de ingresos. Con respecto a los incremento procedentes de los ingresos tributarios, se cifran en 23.397 millones.

