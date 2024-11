'The Guardian' dejará de publicar en X al considerarla una red "tóxica"

El diario británico 'The Guardian' anunció este miércoles que dejará de publicar noticias en sus cuentas oficiales en X al considerar que es una plataforma "tóxica" y que los perjuicios de estar en ella "pesan más" ahora que los beneficios.



El periódico explicó a sus lectores que cree que "los recursos podrían ser mejor empleados promoviendo" su periodismo "en otro lugar".



"Esto es algo que llevamos un tiempo valorando teniendo en cuenta el contenido inquietante que con frecuencia se promueve o se encuentra en la plataforma, incluyendo teorías conspiratorias de extrema derecha y racismo", argumentó la publicación.



'The Guardian' agrega que la reciente campaña electoral en Estados Unidos previa a las elecciones del pasado día 5, que ganó el republicano Donald Trump, "sirvió solo para subrayar lo que hemos considerado desde hace tiempo: que X es una plataforma tóxica y que su propietario, Elon Musk, ha podido utilizar su influencia para dar forma al discurso político".



El periódico aclara que los usuarios de X podrán seguir compartiendo los artículos de 'The Guardian' en esa red y que la naturaleza de la información de noticias en directo implica que ocasionalmente aún seguirán insertando contenido de X en las páginas de sus artículos.



Además, los reporteros de ese periódico podrán también seguir utilizando X con propósitos informativos, al igual que hacen con otras redes sociales con las que el diario normalmente no interactúa, según explicó.



"Los medios sociales puede ser un importante instrumento para las organizaciones de noticias y ayudarnos a alcanzar nuevas audiencias pero, en este momento, X desempeña un papel socavado para promocionar nuestro trabajo", apunta el periódico.



También recuerda que el trabajo de sus periodistas está "disponible y abierto a todos" en su pagina web y señala que prefieren que los lectores acudan directamente a su web theguardian.com.



"Afortunadamente podemos hacer esto porque nuestro modelo de negocio no depende de contenido viral adaptado a los caprichos de los gigantes algoritmos de las redes sociales, sino que estamos financiados directamente por nuestros lectores", concluye.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es