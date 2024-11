Von der Leyen mantiene su confianza en Ribera tras la dana en Valencia

La presidenta de la Comisión Europea , Ursula Von der Leyen, mantiene su confianza en la vicepresidenta tercera española, Teresa Ribera, para convertirse en vicepresidenta de Transición Climática y Competencia del próximo Ejecutivo comunitario tras las inundaciones causadas por la dana en Valencia, dijo este miércoles su portavoz.



"La presidenta ha dado su confianza al conjunto de candidatos al puesto de comisarios y el proceso para su confirmación está en curso. Evidentemente nada ha cambiado con respecto a esta posición inicial", dijo el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, preguntado sobre si Von der Leyen mantiene la confianza en Ribera.



El portavoz comunitario rehusó pronunciarse, sin embargo, sobre las audiencias en el Parlamento Europeo para validar a los comisarios designados por Von der Leyen, después de que el examen ayer a Ribera estuviese marcado por las duras críticas del Partido Popular Europeo y de la extrema derecha a su gestión durante la dana, en concreto, como responsable de la Confederación Hidrógrafica del Júcar.



Preguntado sobre si la presidenta del Ejecutivo comunitario comparte la opinión de su familia política europea (PPE) de que Ribera es "responsable" de la crisis y no debería formar parte de la próxima Comisión, el portavoz señaló que Ribera fue designada por las autoridades españolas para el puesto de comisaria y Von der Leyen "le dio su confianza" y la propuso para el cargo.



Una confianza que, según añadió después, no ha cambiado.



La audiencia parlamentaria de Ribera ayer estuvo marcada por las preguntas del PP y del partido de ultraderecha Vox, que responsabilizaron a la vicepresidenta tercera del Gobierno español de la tragedia en Valencia y a las que se sumaron diputados populares de Francia, Alemania, Finlandia o Italia para preguntar por diferentes aspectos de la gestión de la crisis.



Ribera respondió que no fueron las alertas de predicción las que fallaron en el caso de la dana, sino "las alertas a la población y las medidas para proteger a la población" que son responsabilidad del Gobierno de la Generalitat valenciana (dirigido por el PP), al tiempo que criticó a quienes "minan la credibilidad" de las instituciones públicas y abogó por una mayor prevención climática.



La evaluación de Ribera y las de los otros cinco candidatos a vicepresidentes de la nueva Comisión no tendrán lugar hasta la próxima semana, después de que el PPE haya forzado un retraso en las reuniones para valorar su desempeño.



Von der Leyen se reunirá este miércoles con los jefes de los grupos europarlamentarios del Partido Popular Europeo, los socialdemócratas y los liberales para tratar de desbloquear la formación del nuevo Ejecutivo comunitario, según informaron a Efe fuentes parlamentarias.



El portavoz comunitario rehusó, sin embargo, confirmar esta reunión y se limitó a señalar que la presidenta "está constantemente en contacto con sus interlocutores en el Parlamento Europeo, en las instituciones, en los Estados miembros", sin comentar sobre el contenido de los mismos.



"La presidenta espera y desea que el nuevo colegio de comisario pueda comenzar su trabajo lo más rápido posible", dijo.

