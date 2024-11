La Fiscalía exculpa a los altos mandos de la Guardia Civil tras operativo en Barbate

La Fiscalía ha señalado que no ve delito alguno en la actuación de los altos mandos de la Guardia Civil por el operativo en el que fueron asesinados dos agentes el pasado febrero en Barbate, arrollados por una narcolancha.



Fuentes de la Fiscalía han declarado a EFE que no hay delito porque no se dan los elementos de ninguna de las figuras penales que se denuncian y no se aporta indicio alguno al respecto.



Según el Diario de Cádiz, la Fiscalía ha descartado por segunda vez que el general jefe de Andalucía y el coronel de la Comandancia en Cádiz tengan responsabilidad alguna en la muerte de los dos agentes y será la Audiencia de Cádiz la que tendrá que decidir si sigue adelante con las pesquisas.



El pasado mayo, la Asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) denunció por un delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz como responsables del operativo montado en el puerto de Barbate en el que murieron los agentes David Pérez y Miguel Ángel González al ser embestidos por una narcolancha.



Los cuatro guardias civiles que sobrevivieron a la embestida declararon en junio ante el juzgado que investiga posibles responsabilidades penales de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo en el que dos agentes murieron.



Tres de los cuatro guardias civiles que sobrevivieron relataron ante el juez que "todo fue improvisación" en el dispositivo con el que sus mandos les ordenaron intervenir aquella noche, según sus abogados.



Las mujeres de los cuatro guardias civiles que sobrevivieron a la embestida aseguraron tras el juicio que ellos están "muy abandonados" por la institución.



El pasado sábado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barbate, en funciones de guardia, ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos varones que fueron detenidos el viernes por el asesinato de los dos guardias civiles, a los que arrollaron con una narcolancha.



Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se les atribuyen dos presuntos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal.

