Llaman a extremar la prudencia tras activar la preemergencia en Málaga y Granada

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a la población que extreme la “prudencia, concienciación y responsabilidad ciudadana” después de que la Junta haya ampliado el plan de preemergencias en su fase operativa cero para las provincias de Málaga y Granada.



Ese plan de preemergencias tiene alcance para toda Andalucía, aunque el “seguimiento especial” se va a hacer en las provincias de Almería (afectada ayer) y Málaga y Granada, donde hay aviso naranja a partir de las tres de la próxima madrugada y el día de mañana.



Aunque ha señalado que aún no se dispone de la confirmación por parte de la Aemet sobre las previsiones para esta noche y mañana, Antonio Sanz ha adelantado que a la Junta “le gusta ir por delante” y de ahí la activación del plan de preemergencias.



Sanz ha querido trasladar un mensaje de recomendación a la población “a la prudencia, a la concienciación y a la responsabilidad ciudadana” para que hagan caso de los mensajes y avisos que les lleguen desde el 112 y los medios de comunicación.



“Si se dan mensajes de alerta de que no se cruce en zonas donde hay balsas de agua, pues que no se crucen; si se dice que se eviten viajes, que la gente permanezca en sus casas y no se utilizan vehículos en determinadas zonas”, ha advertido el consejero en Linares (Jaén).

