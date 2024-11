El portavoz del PP en Les Corts Valencianes: Habrá remodelación del Consell "pronto"

El síndic (portavoz) del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este martes que "pronto" habrá una remodelación del Consell, pues según le ha trasladado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la dana hay "nuevos retos" y hay que "pensar en otro tipo de Consell".



Así lo ha señalado en una entrevista en À Punt, en la que ha explicado que no sabe cuántos miembros del actual Consell resultarán afectados por unos cambios que son una potestad que le corresponde al president de la Generalitat y éste no le ha comunicado el detalle.



"En los próximos días sí que me ha trasladado que tiene intención de hacer una remodelación del Gobierno, pero no me ha dicho qué personas tienen que entrar en ella", ha afirmado el también secretario general del PP de la Comunitat Valenciana.



Pérez Llorca ha indicado que Mazón le comunicó que "se dan unas nuevas circunstancias, aparecen unos nuevos retos y por tanto hay que pensar en otro tipo de Consell", pero ha insistido en que no sabe "si cambiará a unos de un puesto o si nombrará" a otros consellers nuevos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es