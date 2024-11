Un sorteo extraordinario deja un premio de 1,6 millones en Andalucía

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado un premio de un millón de euros en la barriada del Polígono de San Pablo de Sevilla, donde la vendedora Pilar Contreras entregó la serie agraciada en la Avenida de la Soleá que forma parte de los 1,6 millones que ha repartido en Andalucía.



Este sorteo ha repartido además 600.000 euros entre Estepona (Málaga), La Taha (Granada) y Linares (Jaén) de los 21,4 millones de euros distribuidos entre varias comunidades autónomas, ha informado la ONCE en un comunicado.



Contreras, que es vendedora de la ONCE desde 2007, con discapacidad auditiva, vendió además otros 65 cupones premiados con 2.000 euros cada uno que suman otros 130.000 euros.



En Estepona, Juan Gómez vendió diez cupones premiados con 50.000 euros cada uno repartiendo así medio millón de euros, mientras que en La Taha, en la Alpujarra granadina, y en la localidad jienense de Linares se vendieron también sendos cupones premiados con 50.000 euros cada uno.



Mayor suerte tuvieron aún en Canarias, en concreto en Santa Cruz de Tenerife, donde el Sorteo Extraordinario ha dejado su mayor premio, 11 millones de euros y otros ocho cupones premiados con 50.000 euros cada uno, de la mano de la misma vendedora.

