Sofía Cristo desvela cómo está Bárbara Rey tras sus vacaciones en Marrakech

Recuperando la normalidad y la sonrisa tras unas semanas complicadas en las que Bárbara Rey estuvo en el ojo del huracán mediático al filtrar su hijo Ángel Cristo Jr. sus imágenes y audios privados con el Rey Juan Carlos, Sofía Cristo ha reaparecido este lunes en la presentación del libro de Lydia Lozano, 'La venganza de la llorona'.

"Para mí Lydia es como una tía segunda, se ha convertido en alguien muy cercano, casi te diría que de la familia, es una persona muy amable, la quiero mucho, súper amiga" nos ha contado, revelando que gracias a la colaboradora -ya que despuésde romperse la costilla en 'Baila como puedas' fue la hija de la vedette quien la sustituyó e el talent de TVE- conoció a la que confiesa que es "el amor de mi vida", la bailarina Sandra-Ly Flor, con la que mantiene una discreta relación desde hace varios meses.

Recién llegada de unas vacaciones en Marrakech con su madre, Sofía nos ha contado que, una vez se ha reducido la presión mediática en torno a su familia, puede decir que se encuentra "muy bien, muy bien". "He estado fuera unos días, muy bien, desconectada, bueno, a pesar de todas las catástrofes que han ocurrido en España, pues conectada también con todo lo que ha pasado e intentando aportar nuestro granito de arena, como casi todo el mundo está haciendo. Pero bueno, también mirando por mi salud mental y por mí y también de vacaciones e intentando estar con mi familia y bien" apunta con una sonrisa.

Un buen momento en el que reconoce que influye que ahora "todo está más relajado y tranquilo" después de que hayan cesado las filtraciones sobre las conversaciones privadas de Bárbara y el Emérito. "Bajar a casa al portal y ver que no hay prensa es un placer, un descanso la verdad" admite.

Sobre cómo está su madre, Sofía desvela que se ha ido de vacaciones con ella "fuera de España y le ha sentado muy bien, ha desconectado, hemos podido compartir momentos buenos juntas y la veo más tranquila". "Ahora la verdad que ahora ya con sus gatos en Marbella la veo animada, la veo, la veo más tranquila, la veo bien" asegura,

"Al final todo se pone en su sitio, todo va haciendo su curso, la justicia también, obvio, hay que confiar" añade, dejando claro que aunque Jenny Llada ha afirmado ante las cámaras de Europa Press que a Ángel no le ha llegado ninguna demanda, "ya están puestas". "Él puede decir lo que quiera, lo que diga él ya sabéis que me interesa bien poco, o sea, no entro ni salgo. O sea, yo hago caso a mis abogadas, que son las que realmente confío" sentencia, confirmando que las demandas "han sido admitidas a trámite y siguen su curso y estoy súper contenta y confío en la Justicia".

"Es inamovible, como son inamovibles muchas cosas que acabarán pasando, que será que la verdad se sepa algún día. Sería lo justo, sobre todo por mi madre, que tiene 74 años y creo que es una mujer que ha luchado mucho, ha trabajado mucho y se merece vivir en paz. E incluso por mí que también me lo merezco. Pero algún día se sabrán las cosas. Hasta ahora estoy orgullosa de cómo nos hemos comportado mi madre y yo, pero la gente sabrá" advierte, dejando entrever que tarde o temprano contarán la verdad de su familia y de cómo se ha portado su hermano con ellas.

¿Perdonará algún día a Ángel todo el daño que les ha hecho?: "Mira, siempre he pensado que hay que tener capacidad de perdón en esta vida y yo creo que la tengo. Y cuando estás en caliente tienes mucha ira, mucha furia y no ves más allá. Pero luego hay momentos que pienso, ¿quién soy yo para tener la legitimidad de perdonar o no? Eso será Dios. Al final yo lo que tengo que hacer es vivir mi vida, estar centrada en mí, focalizar en lo positivo, en lo bueno y rodearme de la gente que me quiere y ya está. Y cada uno allá con su conciencia" zanja.

