Un conato de incendio forestal obliga a evacuar a unas 200 personas en La Palma

El Cabildo de La Palma ha ordenado esta noche la evacuación de unas 200 personas en Valencia y Los Barriales, dos barrios de viviendas dispersas del municipio de El Paso, ante la progresión de un conato de incendio forestal que se ha declarado en esa zona, según informa la corporación insular.



El fuego se detectó sobre las 21.50 horas (hora canaria) en la zona de El Riachuelo y ha obligado a movilizar diversos medios terrestres, por el momento bajo el mando del Cabildo (nivel 1).



En concreto, el dispositivo que trabaja en el lugar está formado por 80 personas, entre personal de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, vehículos de autobombas municipales, así como Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y gestores del Centro de Coordinación de Emergencias de la isla.



El Cabildo precisa que el incendio ha tenido lugar en unas condiciones meteorológicas favorables para los equipos de extinción, ya que no hay viento en la zona.



No obstante, por precaución se ha pedido a todas las personas que residen en viviendas ubicadas en la carretera de Valencia, desde el cruce de La Cumbrecita hacia arriba, que las desalojen.



Para acogerlas mientras dura la emergencia, se ha habilitado un lugar para ellas en el Recinto Ferial de El Paso, precisa la corporación insular, que pide a la población que no se acerque al lugar para facilitar la labor de los medios de extinción.



En su cuenta de la red social X, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acaba de publicar un mensaje en el que anuncia que su equipo está "muy pendiente" de lo que ocurre en La Palma.



"En estos momentos es muy importante seguir las indicaciones de quienes trabajan sobre el terreno y estar pendientes de las informaciones de los canales oficiales", añade.



De hecho, el Gobierno de Canarias ya ha anunciado que pone todos sus medios de extinción a disposición del Cabildo de La Palma.



Por el momento, se han movilizado once efectivos de las EIRIF (equipos de respuesta rápida ante incendios forestales) con cinco vehículos ligeros, una autobomba con 4.000 litros de agua y un dron con cámara termográfica.



En paralelo, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente ha desplegado a ocho personas y otra autombomba.



Asimismo, dos helicópteros de los EIRIF del Gobierno de Canarias están ya preavisados para que comienzan a descargar agua sobre la zona si fuera necesario desde que haya luz suficiente para volar.



Desde el pasado jueves, las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria se encuentran formalmente en prealerta por riesgo de incendios forestales.



La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activó este aviso ante la previsión que indicaba que iba a entrar en las islas aire cálido y seco, acompañado de viento sur y sureste.



También se preveía un descenso de la humedad relativa del aire, factores que podrían generar condiciones propicias para un incendio, "si se suma a la sequía meteorológica de larga duración en las vertientes este, sur y oeste de las islas", detallaba.

