Álvaro Muñoz Escassi da la cara y sentencia: "Quiero muchísimo a Hiba"

En medio de muchas especulaciones sobre cuál es su verdadero estado sentimental, Álvaro Muñoz Escassi ha reaparecido feliz y muy bien acompañado en el estreno de la pelíucla 'Gladiator II' a la que acudió junto a su hija Anna Barrachina. Lejos de esconderse, el jinete volvió a demostrar que es un hombre con mucho sentido del humor y de lo más conquistador.

Tras las últimas fotografías en las que aparece en actitud muy cariñosa con Sheila Casas, Álvaro dejaba en el aire cuál es su actual relación con la hermana de Mario Casas pero sí que aprovechaba para dedicarle unas palabras a su ex pareja, Hiba Abouk: "No puedo decir nada... nos queremos muchísimo, somos muy amigos. Hablamos de vez en cuando, claro que sí". Lejos de mostrar sus sentimientos, Álvaro le desea lo mejor a la actriz en su nueva relación con Antonio Revilla que a su vez es la ex pareja de Laura Matamoros: "La quiero muchísimo a Hiba. A él no tengo el placer de conocerlo. A él no".

Con bonitas palabras siempre hacia sus ex pareja, Álvaro también las tuvo en esta ocasión hacia la madre de su hijo, Lara Dibildos: "He estado con ella y me he hartado a reír, hemos ido a hacer tutoría de Alvarito al colegio, hemos ido a juntos, me la como, es muy linda". Además, sobre su faceta como papá, Escassi reconocía que ha tenido una gran suerte con sus hijos: "No es que sea buen padre, es que tengo buenos hijos y es fácil. Cuando me llaman estoy, tampoco soy pesado".

