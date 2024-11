A Alcaraz se le indigesta el debut en las Finales ATP

Carlos Alcaraz tuvo un estreno más que inesperado contra Casper Ruud. Favorito en el duelo, sucumbió en el primer set de manera apabullante y se deshizo en el segundo cuando tenía una ventaja de tres juegos, de modo que el choque se saldó con un 6-1 y 7-5 final a favor del tenista noruego, resucitado tras una parte final de temporada algo más que complicada.



Alcaraz, campeón en cuatro torneos del circuito esta temporada, incluidos Wimbledon, Roland Garros e Indian Wells, compareció con las ganas de un debutante en la pista central del Inapli Arena de Turín. Pero con el primer set de Ruud, arrollador, se le cambió la cara.



Sobre todo porque tenía ganas de desquitarse de la derrota del año pasado ante Zverev en la primera jornada también. Eso sí, como consuelo, después de esa derrota alcanzó las semifinales, en las que cedió ante Djokovic. Este año tendrá que hacer lo propio. Ganar los otros dos partidos que le quedan, ante Rublev y, curiosamente, de nuevo ante Zverev, el que fuera su verdugo hace 12 meses.



El 4-0 en enfrentamientos en su favor contra Ruud, que llegó a la cita navegando en un mar de dudas, con apenas 8 victorias desde Roland Garros, colocaron al español como el gran favorito de la tarde. Sin embargo, el noruego, un jugador experimentado en esta cita en la que ha llegado siempre que ha participado a semifinales, sacó a pasear sus mejores golpes. Un saque potente y preciso sostuvo su juego, preciso desde la línea de fondo, resiliente cuando Alcaraz apretó los dientes, decisivo cuando vio la grieta en el murciano.



Se juntó todo. Un partido de Alcaraz muy errático y uno sublime de Ruud, como hacía tiempo. El español terminó el primer envite con 15 errores no forzados, 8 de ellos con el revés. Las dejadas no le funcionaron como suelen hacer normalmente. No estuvo fino. Mentalmente superado también en el segundo, cuando tuvo una ventaja de 5-2. Y Ruud se aprovechó para tomar la delantera, para reivindicarse en uno de los torneos más importantes.



Todo en un partido que, además, pareció ponerse de cara para el español. Porque gozó de dos bolas de 'break' en el primer juego. Desde ahí, todo fue a peor. Corrigió en el siguiente juego y lo cerró en blanco. Pero perdió su segundo saque. Tuvo otros tres puntos de rotura con 3-1 en el marcador a favor de Ruud, pero los desaprovechó otra vez. Rotura para el 5-1 del noruego y juego en blanco para el 6-1 final del primer envite. Un final espectacular para Ruud, dramático para Alcaraz. Los errores en los puntos de 'break' condenaron su actuación.



Imparable el noruego. Pero también algo mermado el español, que estos días previos se entrenó con una tira en su nariz para mejorar la respiración, afectado de un catarro.



Rubricó un juego en blanco Alcaraz para iniciar el segundo set. La dinámica cambió. O eso pensaron todos. Incluidos los tenistas. Porque Alcaraz pareció aterrizar en Turín con el nivel al que acostumbra. Estuvo bien, acertado. Las bolas que en el primero no entraban comenzaron a tocar la línea. Los intercambios caían de su lado. Su puño empezaba a celebrar en alto. Tuvo una ventaja de 5-2, incluso. Se quedó en el limbo.



No era el día. Ruud empezó poco a poco a meter sus puntos, a mantenerse a flote. Alcaraz de nuevo a fallar. En el fondo, en la red y con dejadas. Con todo. Empezó a torcer el gesto el español, consciente de que no estaba al nivel de las exigencias. Tanto que poco a poco fue deshaciéndose en el partido, sucumbiendo ante Ruud y perdiendo la notable ventaja que apuntaba a un tercer set.



Dos 'breaks' seguidos de Ruud, impasible. Sufridor cuando le tocó, decisivo cuando pudo.



Ruud remontó. Igualó el partido y Alcaraz estaba ya devastado. Tras 3 bolas de rotura, un 'ace' definitivo para derrotar a la sensación española. Dio un paso de gigante a las semifinales. Alcaraz tendrá que elevar el nivel ante Zverev y Rublev. El año pasado ya se creció en la adversidad en la misma pista.

Dolor de estómago

El jugador español confesó tras el encuentro que durante el partido sufrió dolor de estómago.



"Unos días antes de venir a Turín me puse enfermo en casa. Luego los días que entrené aquí me encontraba bien. No muy bien, pero bien. Podía jugar. Sentía que podía entrar en los peloteos en los entrenamientos. Obviamente, en los partidos es totalmente diferente. Pero hoy no me sentía bien. Esta mañana me dolía el estómago", explicó en rueda de prensa tras la derrota.



"No quería decirlo para que no sonara a excusa, pero si me siento mal, me siento mal. Es lo que ha pasado hoy", añadió.



Alcaraz achacó también la derrota a su falta de experiencia en pistas cubiertas.



"No tengo experiencia jugando en pistas cubiertas. Tengo que mejorar en esta parte del año en la que jugamos bajo techo. Seré un jugador muy bueno en pista cubierta, estoy seguro de ello. Pero creo que es cuestión de tiempo, de adquirir experiencia, de jugar partidos...", comentó.



Además, habló del cansancio mental a final de temporada. Este es el último torneo individual de la mayoría de tenistas, aunque para muchos, como para Alcaraz, falta la Copa Davis, que se disputará en Málaga a finales de noviembre, una vez terminada esta Copa de Maestros.



"Me atrevo a decir que todos los jugadores están cansados mentalmente. Si alguien dice que está fresco, miente", señaló entre risas.



"Algunos lo llevan mejor que otros. Yo estoy cansado. Estoy cansado mentalmente. Son muchos partidos, un calendario muy apretado, un año muy exigente sin muchos días libres para descansar o entrenar en casa. Cuando terminas una semana o un torneo, sólo tienes dos o tres días libres y luego tienes que ir a otros torneos en otras partes del mundo. Desde principios de año vas acumulando horas, días. Llegas a esta parte del año cansado", insistió.



"Como he dicho muchas veces, creo que este año estoy mucho mejor que el año pasado, pero tengo que encontrar la manera de rendir y ofrecer un buen tenis estando cansado mentalmente", valoró.

