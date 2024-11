Cientos de empleados públicos se movilizan para reclamar mejoras y en defensa de Muface

Cientos de empleados públicos se han manifestado este lunes en Andalucía para exigir la mejora de las condiciones laborales y salariales, y la continuidad de la asistencia sanitaria en Muface, seriamente comprometida tras "el abandono de las aseguradoras por una oferta insuficiente" del Gobierno.



El sindicato CSIF ha convocado concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno en las ocho provincias andaluzas, y de manera simultánea en el resto de España, y han servido también para rendir homenaje tanto a las víctimas y a los afectados por el temporal en Valencia como a los funcionarios que trabajan en la zona.



"Los servidores públicos son los máximos garantes del Estado del bienestar y quienes están desde el minuto cero intentando restablecer la normalidad en la zona afectada, por ellos estamos hoy aquí”, ha declarado el presidente de la CSIF Andalucía, Germán Girela, que ha asistido a la concentración en Granada, informa en un comunicado.



La organización sindical denuncia que la Mesa General de las Administraciones Públicas no se ha convocado desde la constitución del Gobierno en noviembre de 2023, y el sindicato no puede consentir "que siga instalado en la parálisis actual, pues son los empleados públicos quienes sufren las consecuencias”.



El sindicato ha señalado que aún no hay un acuerdo de financiación autonómica y que existen conflictos laborales en organismos como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo.



La CSIF ha reclamado al Ejecutivo unas cuentas para el próximo ejercicio que incluyan un nuevo acuerdo retributivo plurianual y vinculado al IPC que permita reparar la pérdida de poder adquisitivo acumulada.



Los empleados públicos han perdido un 5 % desde la firma del actual acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT y un 20 % desde los "recortes" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, y la central sindical ha exigido la recuperación de la estructura salarial previa a dichos recortes, con el cobro íntegro de la paga extra.



El sindicato también ha reclamado la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas y la implantación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado español, así como la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones y el teletrabajo.



De igual manera, ha exigido mejoras en las condiciones de jubilación y ha defendido la continuidad del mutualismo administrativo, que ha demostrado ser un mecanismo de prestación asistencial eficaz y económico, a la vez que descongestiona el sistema público de salud, ha defendido



“La Administración debe garantizar la calidad en la asistencia sanitaria en Muface con una financiación adecuada. CSIF no va a permitir que ningún Gobierno acabe con este modelo por inanición”, ha asegurado el presidente del sindicato en Andalucía, quien ha añadido que las movilizaciones continuarán el 16 de diciembre sin descartar su prolongación "si el Gobierno sigue sin reaccionar".

