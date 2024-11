Investigan la desaparición del reloj de lujo de Liam Payne

La policía bonaerense investiga la desaparición del reloj de lujo, de la marca Rolex, que usaba el músico británico Liam Payne y que llevaba puesto antes de caer al vacío desde la habitación de su hotel en Buenos Aires, informa el diario La Nación.



“Sabemos, a partir de imágenes que fueron analizadas, que Payne, el día de su muerte, tenía puesto un Rolex. Lo llevaba en una de sus manos y lo tuvo, por lo menos, hasta entre dos y tres horas antes de arrojarse al vacío. Lo buscamos en la habitación del hotel CasaSur donde estaba alojado y no lo pudimos encontrar”, indicó el diario La Nación, que cita fuentes de la investigación.



La policía sospecha que el valioso reloj podría haber sido robado, y fue uno de los objetos que fueron tratados de localizar en los nueve registros que se han hecho en el hotel desde el fallecimiento del ex miembro de One Direction.



Tras estos registros, la fiscalía argentina imputó el pasado jueves a tres personas en relación con la muerte del cantante que ya han sido detenidas.



“El reloj fue buscado en los domicilios de los imputados de los delitos de abandono de persona y suministro y facilitación de estupefacientes y en las casas de las dos prostitutas que estuvieron con Payne en la habitación la tarde de su muerte”, sostuvo una calificada fuente judicial al diario La Nación.



“Por orden de la Justicia la habitación se encuentra cerrada y nadie pudo entrar. Lo más urgente era buscar el reloj en los domicilios de las personas con las que Payne tuvo contacto antes de morir, ahora se hará otra inspección para determinar si quedó en algún lugar de la habitación”, explicó al rotativo un investigador.



Tras el análisis de las cámaras de seguridad del hotel CasaSur, los investigadores judiciales y policiales determinaron que, entre las 14 y las 15 horas del 16 de octubre pasado, día de la muerte de Payne, llevaba en una de sus muñecas el valioso reloj.



Además, figuran en el expediente una serie de capturas de pantalla de los videos en las que, por ejemplo, hasta las 11, el músico tenía el Rolex. En el momento de la revisión del cuerpo en el patio interno del hotel, ya no lo tenía.



Las sospechas de los funcionarios judiciales apuntaron a que, posiblemente, alguna de las dos mujeres que Payne convocó desde la aplicación Gemidos, le hubiera robado el reloj, agrega el diario, aunque no fue localizado durante los registros de sus viviendas.



Al parecer y, siempre según el diario, las dos mujeres fueron las últimas personas que vieron con vida al artista. El músico se negó a pagarles los 5.000 dólares que, según las “acompañantes”, habían acordado para ir a la habitación donde estaba alojado Payne.



Liam Payne cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba del hotel CasaSur, en el barrio capitalino de Palermo el pasado 16 de octubre y falleció en el acto.



El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de la muerte del cantante, de 31 años, fue un "politraumatismo y una hemorragia interna y externa”.



La fiscalía presumía que "el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias".



También informó de que se encontraron en la habitación sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".

