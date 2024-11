Trump elige a un "zar de la frontera" para su política de deportación de inmigrantes

El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, nombrará como su nuevo "zar de la frontera", para aplicar su férrea política de control fronterizo a Tom Homan, quien ya formó parte del equipo del expresidente en su anterior mandato (2017-2021).



"Me complace anunciar que el exdirector del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y fiel defensor del control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la administración Trump para encargarse de las fronteras de nuestra nación", aseguró anoche en un mensaje en su red social "Truth" el propio presidente electo.



En su anuncio, Trump llama Homan "el zar de las fronteras" y dice que su política incluirá la defensa de la "frontera sur, la frontera norte, toda la seguridad marítima y de la aviación".



"Conozco a Tom desde hace mucho tiempo y no hay nadie mejor para vigilar y controlar nuestras fronteras. Asimismo, Tom Homan estará a cargo de todas las deportaciones de inmigrantes ilegales a su país de origen. Felicitaciones a Tom. No tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico y muy esperado", concluye Trump, que asumirá su cargo el próximo 20 de enero.



En unas declaraciones a la cadena CBS el pasado mes de octubre, Homan dijo que no se han llevado a cabo redadas de indocumentados durante la administración demócrata de Joe Biden y adelantó que se van a reanudar bajo la nueva administración.



Homan fue nombrado director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en 2017 y tiene décadas de experiencia en la aplicación de las leyes de inmigración. Fue oficial de policía, agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.



Homan se suma a los nombres que ya han sido confirmados para incorporarse al gabinete presidencial como Susie Wiles, que será su jefa de gabinete en la Casa Blanca.



Una de las personas que podría tener un gran protagonismo es el hombre más rico del mundo, Elon Musk, director de Tesla y SpaceX y propietario de la red social X, desde donde ha impulsado una fuerte campaña a favor del republicano.



Trump ofreció a Musk dirigir una oficina para la "eficiencia gubernamental" con el objetivo de recortar los gastos de la burocracia y cumplir con el objetivo del republicano de eliminar lo que él llama el "Estado profundo".



También se espera algún cargo para Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente demócrata John F. Kennedy (1961-1963), polémico empresario, conocido por sus posturas antivacunas, de quien Trump ha dicho que podría tener un papel importante en la política sanitaria de su próxima Administración.

