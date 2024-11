Rusia niega una conversación telefónica entre Putin y Trump

El Kremlin negó hoy que el líder ruso, Vladímir Putin, y el presidente electo de EEUU, Donald Trump, hayan mantenido una conversación telefónica tras la victoria del segundo en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.



"Esa noticia es una pura invención. Es una información falsa", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en alusión a la información difundida por The Washington Post.



Ante la insistencia de los periodistas, Peskov subrayó en que "no hubo tal conversación".



"Este es el mejor ejemplo de la calidad de la información que ahora, a veces, publican incluso medios bastante respetables. No tiene nada que ver con la realidad", señaló.



La página web del Kremlin precisa que la última conversación telefónica entre ambos mandatarios tuvo lugar en julio de 2020, antes de que Trump abandonara la Casa Blanca.



Según la supuesta exclusiva, Trump y Putin habrían hablado el 7 de noviembre, horas antes de que el jefe del Kremlin interviniera en el Club de Debate Valdái, durante el que felicitó al candidato republicano por su victoria.



Durante la conversación, Trump habría recomendado a Putin no intensificar la guerra de Ucrania, tras lo que le recordó la considerable presencia militar que Estados Unidos tiene en Europa



Además, se mostró dispuesto a celebrar nuevas conversaciones para abordar "pronto la resolución de la guerra de Ucrania".



Durante la campaña electoral, Trump dijo ser capaz de lograr un acuerdo en 24 horas para poner fin a la guerra de Ucrania, lo que el Kremlin consideró una "exageración".



Desde que ganó las elecciones del martes, el republicano ha mantenido decenas de charlas telefónicas con líderes mundiales, incluida una con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



Trump lleva a cabo estas conversaciones telefónicas desde su mansión de Florida sin la participación del Departamento de Estado, dado que el equipo del líder republicano desconfía de los funcionarios de carrera.



Además de felicitar a Trump en el Club de Debate Valdái, Putin lo calificó de "valiente" por comportarse "como un hombre" ante el intento de asesinato que sufrió en un mitin electoral en julio pasado y se mostró "dispuesto" a mantener contactos con el futuro presidente estadounidense.



"Lo que ha dicho públicamente hasta ahora (...), lo que se dijo sobre su deseo de restablecer las relaciones con Rusia, contribuir a poner fin a la crisis ucraniana, merece, como mínimo, atención", señaló el mandatario ruso.

