El Kremlin observa "nerviosismo" en Europa tras la victoria de Donald Trump

El Kremlin señaló hoy que observa "nerviosismo" en Europa tras la victoria del Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, por su posible influencia en la postura de Occidente frente al conflicto en Ucrania.



"Vemos claro nerviosismo y todo tipo de temores entre los europeos en relación con la elección del señor Trump como presidente de los Estados Unidos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Subrayó que es "prematuro hablar de un cambio de postura de Europa ante el conflicto en Ucrania" al contestar a la pregunta sobre si las declaraciones del canciller alemán, Olaf Scholz, acerca de sus planes de dialogar con el presidente ruso, Vladímir Putin, apuntan en ese sentido.



"Por el momento no se están haciendo preparativos; todavía no hemos recibido ninguna señal (desde Berlín)", dijo Peskov.



El portavoz recordó las palabras de Putin, quien la semana pasada dijo que Scholz y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cortaron la comunicación, y recalcó que él mismo estaba dispuesto a retomar la comunicación.



"Actualmente leemos muchas informaciones. No sabemos hasta qué punto se corresponden con la realidad. Pero hay declaraciones de representantes europeos, declaraciones oficiales que hablan de continuar su línea general de brindar todo tipo de apoyo y, hablando en cristiano, de enviar armas a Ucrania para continuar esta guerra hasta el final", agregó Peskov.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es