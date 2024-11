Mario Vaquerizo, visiblemente recuperado, habla de cómo lleva estar tanto tiempo en casa

Mario Vaquerizo aprovechaba este sábado para salir a dar un paseo junto a sus amigos después de pasar varios días ingresados por esa caída del escenario hace ya varias semanas en su último concierto con las Nancys Rubias en Cáceres.

Visiblemente recuperado, hace unos días fuimos testigos de cómo el artista salía de una revisión en el médico y confesaba que aun acarrea problemas de visión tras su caída: "Pues van bien, van todos soldando, sigo con la visión recuperándola poco a poco, he tenido mucha pérdida de visión".

Recuperándose del accidente, el artista volvía a acudir al médico para que "se hagan seguimientos" porque "los médicos como profesionales tienen que hacer el seguimiento continuo al paciente. Yo, que soy muy buen paciente, me quedo más tranquilo si estoy en manos de los buenos profesionales".

En cuanto a cómo está llevando permanecer en casa tanto tiempo, el colaborador de televisión se reía porque "tenéis una imagen muy distorsionada de mí, yo estoy muy loco, pero a la vez estoy muy centrado. Soy muy raro, soy un maricón muy raro".

Mario, que cree "en la divina providencia", aseguraba que "no hay mal que por bien no venga. A lo mejor te han dicho, cálmate un poquito y dedícate también a ti mismo y no con ese ritmo tan vertiginoso de trabajo, pero como me gusta mucho el trabajo, pues no paro, me muevo más que un maricón en una feria".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es