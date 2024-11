El Parlamento acoge el miércoles el debate de las enmiendas a la totalidad del Presupuesto

El pleno del Parlamento de Andalucía acogerá el próximo miércoles el debate de las enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución del proyecto de Presupuesto de la Junta para 2025, que asciende a 48.836 millones de euros.



Los partidos de izquierdas en el Parlamento -PSOE, Por Andalucía y Adelante- presentaron la pasada semana dichas enmiendas a la totalidad, de modo que Vox es el único grupo de la oposición que no lo ha hecho, ya que ha decidido centrar sus reparos a las cuentas en el posterior trámite de enmiendas parciales.



Las enmiendas de totalidad serán rechazadas con los votos del PP, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento regional, por lo que el presupuesto seguirá su tramitación en la Cámara y será aprobado definitivamente a finales de diciembre.



El pleno se reanudará el jueves con el debate de dos interpelaciones, una relativa a política general en materia de agua, a propuesta de Vox, y otra sobre política general en materia de vivienda, a instancias del grupo socialista.



Posteriormente se formularán las preguntas orales a los distintos consejeros del Gobierno andaluz y a su presidente, Juanma Moreno: el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, le interpelará sobre las quejas de los ciudadanos andaluces, y Vox lo hará sobre el Servicio Andaluz de Empleo.



Moreno deberá responder también a una pregunta relativa a la brecha social y económica de Andalucía, que le formulará la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, mientras que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lo hará sobre el Presupuesto de la Junta de 2025 y el PP se centrará en las políticas para el impulso económico y social de Andalucía.



El pleno finalizará con el debate de cuatro proposiciones no de ley relativas a la rebaja del IVA para los alimentos básicos incluyendo la carne y el pescado, defendida por Vox; el incremento de plantillas, salarios y condiciones laborales en el SAS, a propuesta del PSOE; la exigencia al Gobierno de España del cumplimiento de sus deberes en la educación en el ámbito del personal docente no universitario (PP) y la garantía del mutualismo administrativo de MUFACE y del resto de mutualidades prestadoras de asistencia sanitaria (PP).

