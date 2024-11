El carnaval del Barcelona contra la escasez de la Real Sociedad

El Barcelona vive en un carnaval desde la llegada del entrenador Hansi Flick, de goleada en goleada, y esta jornada tratará de prolongar su buena racha en el Reale Arena frente a la Real Sociedad, que atraviesa una situación muy distinta y es el peor local.

Aunque solo cuatro puntos le separan de Europa, el cuadro 'txuri urdin' es el equipo que menos puntos ha sumado como local en LaLiga EA Sports (cuatro) y solo ha marcado diez goles en doce jornadas, una escasez que contrasta con la abundancia del líder, el Barça, que con 40 tantos es el equipo más goleador de la competición y destaca también como el mejor visitante (18 puntos).



El encuentro cuenta con muchos alicientes para los guipuzcoanos, ya que a la mala racha como local (solo seis victorias en el último año natural) se le suma otra maldición: la de no ganar al conjunto culé desde el 4 de enero de 2015.



Para ello, el técnico de Orio, Imanol Alguacil, contará con casi toda la plantilla disponible, a excepción de la ya conocidas bajas de Hamari Traoré y de Beñat Turrientes.



Parece que Nayef Aguerd llegará para disputar este encuentro, después de haber acabado con dolencias el partido ante el Viktoria Pilsen de Europa.



Otro que vuelve a la convocatoria después de haberse perdido los dos últimos partidos es Ander Barrenetxea, una pieza que si se encuentra bien físicamente, es uno de los pilares del equipo, con una gran capacidad desequilibrante, algo que precisamente no le sobra al conjunto txuri urdin.



Alguacil contará con las piezas a su disposición para alinear el once más titular posible, pese a que el equipo se encuentra sumergido en un proceso de recomposición y de búsqueda de identidad de juego tras un verano convulso y de muchos vaivenes.



Por su parte, el Barcelona llega a la cita inmerso en un momento de forma pletórico. El conjunto azulgrana, líder del campeonato con nueve puntos -y un partido más- de margen sobre el Real Madrid, encadena una racha de siete victorias entre todas las competiciones, con un balance de 29 goles a favor y cinco en contra en este tramo.



La apuesta valiente de Hansi Flick ha calado en un equipo que rebosa confianza y agota a sus oponentes a base de intensidad, voracidad ofensiva y armonía táctica, con el perfeccionamiento de la trampa del fuera de juego como mejor ejemplo.



Muchos son los jugadores que atraviesan un gran momento de forma. Es el caso del lateral Jules Kounde, que sirvió tres asistencias en el triunfo del miércoles ante el Estrella Roja (2-5), y del central Íñigo Martínez, líder defensivo y goleador en Belgrado.



También del delantero Robert Lewandowski, que acumula 19 goles en 16 partidos oficiales, del extremo Raphael Dias 'Raphinha', que ha marcado o asistido en los últimos siete duelos, y del centrocampista Marc Casadó, una de las grandes revelaciones del curso, que ha sido premiado con su primera convocatoria con la selección absoluta.



Asimismo, Flick no pudo contar en el entrenamiento de este sábado con el mediapunta Dani Olmo, indispuesto, ni con el extremo Lamine Yamal, que realizó trabajo específico en el gimnasio. Sí completó la sesión el central Pau Cubarsí, que se ejercitó con una máscara de protección tras recibir puntos de sutura el pasado miércoles después de que un jugador del Estrella Roja le clavara los tacos en la cara.



En la rueda de prensa posterior al entrenamiento, Flick explicó que los tres tienen opciones de entrar en la convocatoria para el último partido antes del parón internacional, que no se hará pública hasta el domingo por la mañana.



Hasta hace poco, San Sebastián suponía uno de los desplazamientos más aciagos del curso para el Barça, que encadenó ocho visitas sin ganar entre 2011 y 2016 (cinco derrotas y tres empates), pero esta dinámica se ha revertido recientemente, pues el conjunto azulgrana lleva nueve partidos sin perder en el Reale Arena (siete triunfos y dos empates).



- Alineaciones probables:



Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Pacheco, Sergio Gómez; Zubimendi, Sucic, Brais Méndez; Kubo, Óskarsson y Oyarzabal.



FC Barcelona: Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí o Sergi Domínguez, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, De Jong; Pau Víctor, Pedri, Raphinha; Lewandowski.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Madrileño).



Hora: 21:00h.



Estadio: Reale Arena.



--------------------------



Puestos: Real Sociedad (11º, 15 puntos); FC Barcelona (1º, 33 puntos).



El dato: La Real Sociedad no vence al Barcelona en casa desde el 4 de enero de 2015.



Las frases:



- Imanol Alguacil (RSO): "Es una oportunidad inmejorable la de enfrentarnos a este Barcelona, ya que a todos nos gusta jugar este tipo de partidos".



- Hansi Flick (FCB): "Creo que Cubarsí estará (disponible); Lamine veremos cómo está mañana, ha jugado muchos partidos y tenemos que cuidarlo; y me parece que Olmo estará listo"



· REAL SOCIEDAD



Altas: Aihen (fue baja por paternidad) y Barrenetxea (fue baja por lesión).



Bajas: Traoré y Turrientes (ambos baja por lesión).



· BARCELONA



Bajas: Ter Stegen (lesión), Araujo (lesión), Ferran Torres (lesión), Christensen (lesión), Marc Bernal (lesión) y Eric García (lesión)



Duda: Pau Cubarsí (lesión), Dani Olmo (enfermedad), Lamine Yamal (descanso).

