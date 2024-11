Los nuevos 'Hispanos' quieren seguir creciendo

La selección española de balonmano tratará de dar este domingo (14:10) en Jelgava un nuevo paso hacia el Europeo 2026 con un triunfo a domicilio sobre Letonia, en un encuentro en el que más allá del resultado los nuevos en un encuentro que, más allá del resultado, deberá servir a estos nuevos y renovados 'Hispanos' para seguir creciendo como equipo.



"Hemos pasado de una media de 33 años en los Juegos de Tokio, a 28 en París y a 25 en esta convocatoria y eso se nota. Hemos pasado de jugadores que llevaban mucho tiempo jugando junto y que se conocían a la perfección, a otros que deben ir poco a poco acumulando experiencia", señaló el seleccionador Jordi Ribera en declaraciones a EFE.



Una falta de experiencia que ya condenó al conjunto español a sufrir más de lo previsto el pasado miércoles para derrotar por 31-30 a Italia, en un choque en el que los 'Hispanos' tuvieron que remontar una desventaja de cuatro goles en la segunda mitad.



"Cuando se introducen cambios siempre hay un peaje que pagar, pero pienso que ahora es el momento de hacerlo con todo el riesgo que implica", explicó el preparador español.



En este sentido, Jordi Ribera confía en que los apuros sufridos en Puerto de Sagunto ante el conjunto transalpino, una selección claramente al alza, servirán a los jóvenes internacionales españoles para dar un paso adelante.



"Sufrir dentro del campo como equipo siempre hace crecer y si además se consigue ganar está bien", indicó Ribera que hizo debutar ante los transalpinos al pivote Víctor Romero, de 20 años, y el extremo derecho Carlos Álvarez, de 21.



Novedades en un equipo que rebosa juventud con la presencia de los hermanos Petar y Djordje Cikusa, de tan sólo 18 años, el lateral izquierdo Jan Gurri, de 22, o el pivote Javi Rodríguez, igualmente de 22, que ya formó parte de la selección española que se colgó el bronce el pasado verano en los Juegos Olímpicos de París.



Toda una revolución que ha obligado a jugadores como los centrales Agustín Casado e Ian Tarrafeta, al lateral Imanol Garciandia o el extremo Kauldi Odriozola a asumir las riendas del equipo, tal y como se comprobó en el tramo final del encuentro con Italia, en el que fueron determinantes para el triunfo de los 'Hispanos'.



"Los roles van cambiando y hay jugadores que ya no pueden esperar que otros hagan las cosas por ellos, porque ya no están. En este sentido, creo que los Juegos fueron muy importantes para todos estos jugadores, porque les ayudó a crecer tanto individualmente como dentro de la selección", aseguró Ribera a la Agencia EFE.



Un crecimiento que los 'Hispanos' deberán refrendar este domingo en el Centro Olímpico Zemgales de Jelgava con un triunfo sobre Letonia que se antoja indispensable para encarrilar una de las dos primeras plazas del grupo 4 que garantizan el billete para el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega 2026.



Para ello, el conjunto español deberá evitar caer en la falta de "rigor defensivo" que mostró en la primera parte ante Italia, así como no volver a incurrir en los numerosos errores de lanzamiento que cometió ante los transalpinos.



Y es que como recalcó Jordi Ribera el conjunto letón, que no cuenta en esta fase de clasificación con su gran estrella, el lateral Dainis Kristopans, destaca por su facilidad para las acciones uno contra uno, que tantos problemas causaron a España el pasado miércoles.



"Es un equipo también de mucho uno contra uno, de juego muy rápido, aunque quizá no están tan compenetrados como los jugadores italianos",advirtió el preparador español.



Un argumento que no sirvió al equipo báltico para evitar la contundente derrota (38-25) que encajó el pasado miércoles ante Serbia, en una choque en el que los jugadores letones tan sólo fueron capaces de seguir el ritmo de los balcánicos (7-6) durante los primeros diecisiete minutos.



No obstante, España no deberá confiarse ante un equipo letón en el que destca la presencia de los laterales Janis Pavels Valkovskis, que milita en la Segunda División alemana, y Valdis Kanins, así como el pivote Jevgenijs Rogonovs, jugador del Villa de Aranda español.



Aunque en ausencia de Kristopans la gran estrella de Letonia se encuentra en el banquillo donde dirige al conjunto letón desde mediados de 2022 un viejo conocido del balonmano español, el serbio Davor Cutura, exjugador, entre otros, del Teucro, Arrate, Granollers y Valladolid.



"Cutura ha trabajado con muchos entrenadores en la Liga española y eso le ha permitido adquirir un gran bagaje táctico que se nota en la estructura de juego de Letonia", advirtió Jordi Ribera que pese a las dificultades confía en lograr un triunfo que permita a los 'Hispanos' dar un nuevo "paso adelante" en su crecimiento.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es