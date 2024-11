Un hombre hiere gravemente a su hijo de 11 años en un posible caso de violencia vicaria

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 35 años acusado de agredir la pasada madrugada a su hijo de 11 años, que ha sufrido heridas graves, en un piso del barrio de la Font d'en Fargues, en el distrito barcelonés de Horta, en lo que se investiga si puede ser un caso de violencia vicaria.



Según ha avanzado El Periódico de Catalunya y han confirmado a EFE fuentes policiales, tras la agresión, el hombre se ha tirado por el balcón, lo que le ha provocado varias lesiones, que no revisten gravedad.



La agresión ha ocurrido en un piso del distrito de Horta hacia las 03:15 horas de la madrugada, cuando los vecinos del inmueble han llamado a los Mossos d'Esquadra para avisar de que escuchaban gritos procedentes de uno de los domicilios del edificio.



Cuando los agentes han acudido al inmueble, han comprobado que un hombre había agredido supuestamente a su hijo de 11 años, al que según El Periódico de Cataluña ha asestado varias puñaladas con un arma blanca, mientras la madre del menor también se encontraba en la vivienda.



El niño ha sido trasladado en estado grave al hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, donde permanece estable, según han informado a EFE fuentes sanitarias.



El padre del niño se ha arrojado por el balcón de la vivienda tras la agresión, caída que no le ha provocado heridas graves aunque ha sido trasladado a un centro sanitario, bajo custodia policial, tras haber quedado detenido.



Los Mossos d'Esquadra mantienen todas las hipótesis abiertas en relación con la agresión e investigan si puede tratarse de un caso de violencia vicaria, en el que el detenido perseguiría hacer daño a la madre del menor atacando a su hijo.



No obstante, fuentes policiales apuntan que es prematuro avanzar si la agresión se enmarca en la violencia vicaria, a la espera de conocer las circunstancias de la agresión e interrogar al detenido y a las víctimas.

