Nominan a un Grammy 'Pepito y Paquito', las grabaciones inéditas de Paco y Pepe de Lucía

El álbum 'Pepito y Paquito', que recoge las grabaciones inéditas del guitarrista Paco de Lucía y su hermano Pepe cuando eran solo unos niños, ha sido nominado este viernes a un premio Grammy a mejor álbum histórico.



El disco contiene los primeros tres solos de la historia de Paco de Lucía cuando tenía 11 años, un momento en el que formaba dúo musical con su hermano Pepe, el protagonista del vinilo.



Un antiguo magnetofón recogió su despertar en la música, entre 1959 y 1960, sonidos que se pulieron y limpiado gracias a la inteligencia artificial, lo que ha permitido separar la voz de Pepe de la guitarra de Paco, dos leyendas del flamenco.



La discográfica BMG y la Fundación Paco de Lucía han sido las encargadas de moldear este proyecto en el que un joven Paco de Lucía lo da todo en un solo de 'Bulerías Niño Ricardo', mientras que Pepe pone su voz, todavía infantil, al tango 'Me falta la resistencia', de La Pirula de Málaga, y a la soleá 'Se comerá mi dolor', de Soleares.



Otro guitarrista flamenco, Tomatito, también está entre los nominados de la 67 edición de los Grammy, que se celebrarán el próximo 2 de febrero, en su caso a mejor álbum de jazz latino junto a Michel Camilo, por 'Spain Forever Again'.



Y también del ámbito del flamenco, el guitarrista Antonio Rey ha sido nominado a mejor álbum de música global por 'Historias de un flamenco'.



La escasa presencia española en las nominaciones de los Grammy se completa con la de mejor composición clásica contemporánea conseguida por la compositora y violonchelista Andrea Casarrubios por 'Seven For Solo Cello'.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es