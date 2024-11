Duelo de objetivos contrapuestos en Anduva

El Mirandés recibe este sábado al Cádiz en el Estadio de Anduva en un partido clave para dos equipos que llegan con inercias opuestas, pues los rojillos tratan de engancharse a los puestos de ascenso y su rival de alejarse de los de descenso.



Un encuentro que el técnico del Mirandés, Alessio Lisci, catalogó en rueda de prensa como de "extremadamente difícil", debido a que la situación del conjunto andaluz no es buena pese a sus aspiraciones: "Hay que hacer un partido que roce la perfección y puede que no nos alcance para ganar".



El traspié en Tenerife ya es pasado para el Mirandés y según Lisci, los jugadores han respondido con gran actitud durante la semana: "Han entrenado muy bien, estoy seguro de que mañana el partido será ejemplar. Eso nos acerca a ganar, pero no garantiza nada. Lo que sí es seguro es que todos se vaciarán en el campo y la afición se sentirá orgullosa".



Lisci no escatimó en elogios hacia el conjunto gaditano y señaló que "su posición en la tabla no refleja su verdadero nivel" al tiempo que recordó que "tienen jugadores desequilibrantes como Ocampo y Ontiveros, y delanteros letales. Además, han recuperado a Roger, un jugador muy difícil de marcar". El técnico también destacó la labor de Paco López, a quien considera uno de los mejores entrenadores de la categoría.



El Mirandés afrontará el encuentro con varias bajas sensibles para el plantel: Postigo, Álex Calvo y Tachi por lesión, además del sancionado Dadie, que vio la roja directa la pasada jornada.



En el caso del Cádiz cayó la semana pasada en su visita a Gijón (2-0) y con ello rompió una racha de dos triunfos seguidos, en Liga ante el Oviedo (2-0) y en Copa del Rey frente al Jaén (0-3).



Tropezar de nuevo sería un paso atrás para los gaditanos, que parecían recuperados de una mala racha que les llevó a estar cinco partidos seguidos sin ganar, desde la jornada 7 a la 12, con sólo un punto sumado de quince posibles.



El Cádiz se precipitó entonces a posiciones de descenso, pero al superar al Oviedo consiguió salir. Sin embargo la derrota sufrida contra el Sporting le ha dejado al filo del precipicio.



Los amarillos son decimoctavos con 13 puntos, lejos de las plazas nobles a las que aspiraban al inicio de la temporada como recién descendidos y teóricos aspirantes a regresar a Primera División, y solo un punto les separa de las plazas que evitan bajar, marcadas por Eldense y Ferrol, ambos con 12 puntos .



El entrenador del equipo gaditano, el valenciano Paco López, está sancionado y cumplirá en Anduva el primero de los dos partidos de castigo que le ha Impuesto el Comité de Competición por haber sido expulsado en Gijón.



El técnico del Cádiz tiene la enfermería vacía, ya que los centrocampistas Álex Fernández y Óscar Melendo han vuelto a entrenarse con sus compañeros después de un periodo inactivos por sendas lesiones, aunque ninguno de los dos parece que vayan a estar de inicio contra el Mirandés.



Alineaciones probables:



Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Juan Gutiérrez, Eguiluz; Tomeo, Julio Alonso, Reina, Gorrotxategui; Lachuer, Izeta y Panichello.



Cádiz: David Gil; Carcelén, Kovacevic, Chust, Matos; Alcaraz, Kouamé, Ontiveros, Ocampo; Ramos y Carlos Fernández.



Árbitro: Muñiz Muñoz (comité aragonés)



Hora: 16:15.



Estadio Municipal de Anduva.

