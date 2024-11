La infanta Elena, enfadada con Victoria Federica tras su polémica defensa a Felipe VI

Rompiendo por una vez su habitual discreción en lo que a la Familia Real se refiere, Victoria Federica no dudaba en estallar en redes sociales y dar la cara por su tío el Rey Felipe VI el pasado domingo, tras los altercados vividos durante su visita junto a la Reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a la localidad valenciana de Paiporta.

"El rey, que no tiene poder ejecutivo, se queda a dar la cara. Pedro Sánchez, que lo tiene, huye. Y así es como se resume todo. Un Rey que sufre por su pueblo y un presidente que lo desprecia" publicaba en sus historias de Instagram, realzando la actitud de su tío y criticando abiertamente al presidente del Gobierno por haber abandonado el municipio tras ser duramente increpado por los vecinos, en lugar de quedarse y mostrar su apoyo y su empatía hacia los afectados como sí hicieron Don Felipe y Doña Letizia.

Una contundente reacción que no ha gustado nada a la infanta Elena, que como ha revelado 'Monarquía Confidencial' citando a fuentes próximas a la hija del Rey Juan Carlos, está enfadada con Victoria Federica por dar su opinión en redes sociales sobre lo sucedido en Paiporta.

"La Infanta se ha dado cuenta de la metedura de pata de su hija. Ha sido muy imprudente por su parte, sabiendo que es una persona influyente en el mundo de las redes sociales y está en el foco mediático" apunta el portal, dejando entrever que la sobrina de Felipe VI se ha llevado una regañina de su madre por su defensa sin cuartel al Monarca.

Y no ha sido la única, ya que el Emérito también habría hablado con Victoria Federica para que controle sus impusos y no vuelva a poner a la Familia Real en el foco manifestando sus opiniones de un modo tan directo. "La relación entre Juan Carlos I y Felipe VI sigue estando tensa. Por eso, el emérito quiere evitar que 'apoyos' al rey como el de Victoria, que no son malintencionados, perjudiquen a la imagen del monarca" aseguran en 'Monarquía Confidencial'.

