Charo Reina, "destrozada", estalla contra los políticos por la gestión de la catástrofe

Implacable. Así se ha mostrado una decepcionada Charo Reina con los políticos de nuestro país por su gestión ante la catástrofica situación en la que se encuentran miles de valencianos tras la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó con localidades enteras causando destrozos inimaginables y cobrándose más de 200 vidas.

"Es terrible. Yo estoy destrozada, estoy de verdad queriendo estar allí, sin poder estar allí porque hace unos días me caí en un rodaje y estoy lesionada de la espalda, pero estoy con el corazón roto, mandando mi ayuda y siguiendo las noticias, por supuesto, preocupada por la gente mía de Valencia, que tengo allí mucha gente a la que quiero mucho, que sí, que sí han sido muy afectadas y conmocionada como todos" ha expresado a punto de romperse ante las cámaras de Europa Press.

"Ahora es el momento de ayudar, no es el momento de buscar culpables, hay que ayudar para que este desastre, esa zona de guerra porque es una zona de guerra ahora mismo, salga a flotey puedan volver a recuperar la tranquilidad, la paz y la vida. Después se depurarán responsabilidades, imagino, pero ahora mismo lo que hay que hacer es ayudar y colaborar, es nuestro deber y nuestra obligación" ha añadido muy emocionada, estallando contra los políticos: "Tenemos un país maravillos y unos políticos de vergüenza. Todos, todos, todos. Absolutamente todos, de vergüenza, de puñetera vergüenza. Pero bueno, ahora lo que hay es que arrimar el hombro y ayudar" ha pedido.

Una reaparición en la que Charo ha preferido no pronunciarse sobre la desgarradora entrevista de Isa Pantoja revelando los desprecios y humillaciones que sufrió por parte de su familia. Íntima amiga de Isabel Pantoja aunque ahora no tienen relación, la artista ha preferido mantenerse al margen y, reconociendo que "no he seguido el tema y he estado pendiente de la televisión en estos casos" ha asegurado que "lo que yo sepa para mí se ha quedado", dejando en el aire si fue testigo de algunos de los episodios que ha contado la hermana de Kiko Rivera.

