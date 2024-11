¿Por qué derriban mi casa y no las otras siete mil viviendas irregulares que hay en Conil?

Quienes la viven, la sufren durante todo el año… la padecen cada día, apenas hay unas horas en las que logran evadirse de una problemática que les acecha y atormenta desde hace más de una década. Hablamos de aquellas familias sobre las que pesan una orden de demolición de sus viviendas… familias a las que el simple acto de abrir el buzón o recoger una carta se ha convertido en una pesadilla. Notificaciones, multas, diligencias, sentencias, autos e infinidad de charlas con los abogados, con los técnicos y con los políticos de turno… así es su día a día desde que decidieron construirse una casa en terreno no urbanizable en tiempos en los que no solo era ‘casi normal’ hacerlo, sino que incluso obtenían de forma extraoficial el beneplácito de quienes gobernaban el Ayuntamiento, en este caso el de Conil, un municipio que cuenta en su término con cerca de siete mil viviendas y edificaciones irregulares, de las cuales menos de un centenar cuentan con expedientes en manos de la Fiscalía… Sus propietarios se sienten, no sin razón, cabezas de turco y quieren saber qué motivó al gobierno local de aquellos años a enviar sus expedientes y no el de sus vecinos.

¿Por qué se enviaron unos expedientes a la Fiscalía y otros miles se quedaron en el Ayuntamiento?

Esa es la pregunta que nadie sabe o nadie quiere responder… Y esa es la pregunta que les ahoga y les hunde en la impotencia y la rabia.

Sí, son siete mil viviendas, pero cada caso es un mundo, un universo particular… aunque son tratados todos por igual bajo la fría mirada de la legislación vigente, la cual a su vez ata de manos y pies a quienes visten una toga, forzándolos en muchas ocasiones a dictaminar sentencias tan alejadas del sentido común como carentes de la más mínima humanidad… pero las leyes, no podemos olvidarlo, la dictan personas, las mismas que tienen en su poder modificarlas. No es lo mismo una vivienda irregular en una zona inundable o de especial protección que una en un núcleo ya consolidado, con torretas eléctricas, suministro de agua e incluso red de internet a sus puertas.

Tampoco es lo mismo una vivienda irregular que se destina a alquiler vacacional o residencial, que una vivienda irregular de primera y única ocupación… Sin olvidarnos que desde hace décadas, el auge del turismo, el aumento del precio de las casas y la falta de promociones de VPO, han provocado que en muchos municipios acceder a una vivienda se haya convertido en una quimera… No es que queramos justificar una ilegalidad, es que no podemos obviar las circunstancias que a veces llevan a cometerla.

Se miraba hacia otro lado

Otro aspecto a tener en cuenta es la dejadez o ese mirar para otro lado de las administraciones locales que durante muchos años no es que fomentaron, pero sí que ‘permitieron’ con cierta actitud laxa, la proliferación de estas construcciones que le evitan afrontar el problema de la falta de viviendas públicas al tiempo que, por qué no decirlo, ayudaba a la hora de obtener o mantener el voto gracias a esa complicidad entre el infractor y quien debía (y en el que recaían las competencias) evitar dichas infracciones… Un Quid pro quo del que muchos se han beneficiado pero que también ha degenerado en un infierno en vida para unos pocos… porque ¿en qué cabeza cabe que tiren tu casa y no las decenas de edificaciones que la rodean, las cuales en muchos casos ni siquiera están judicializadas? Una cosa está clara, si a la fiscalía le llegan los expedientes de todas y cada una de las viviendas irregulares de Conil, de Vejer, de Barbate, de Chiclana, de El Puerto y de toda Andalucía, estamos seguro que exigirían a quienes ostentan el poder de modificar la legislación a que lo hicieran…

Hablamos de más de 300.000 edificaciones irregulares en toda la región andaluza, muchas de ellas en zonas costeras y turísticas… ¿Quién se atrevería a dictaminar su demolición? ¿Cómo y quién asumiría la tramitación de 300.000 expedientes? E insistimos, cada caso es un mundo y debería ser analizado e investigado de forma individualizada. E insistimos, por qué se enviaron unos expedientes y otros no… ¿Cuál fue el criterio usado, en este caso, por el Ayuntamiento de Conil?

La pregunta sin respuesta

Y esa fue la pregunta que durante el pasado pleno reiteró en varias ocasiones David Sánchez y que no obtuvo ninguna respuesta y al que días atrás le llegaba una la notificación de la Junta de Andalucía en la que se le indicaba que en la segunda quincena de noviembre se procederá al derribo de su vivienda, ubicada en el carril de Los Mirlos.

Un pleno en el que David estuvo acompañado de su mujer, María del Mar, así como de numerosos miembros de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Irregular (PAVIC).

Inmaculada Sánchez, alcaldesa de la localidad, quiso ser franca en cuanto a la búsqueda de una solución habitacional en el caso de que se proceda al derribo de su vivienda… “las posibilidades de encontrar una alternativa habitacional son muy limitadas, aunque trabajamos en ello. Tenemos una lista de demandantes de viviendas altísima y las promociones actuales de 28 y 18 viviendas están ya adjudicadas”.

“Somos perfectamente conscientes de la situación a la que os estáis enfrentando”, indicó la primera edil, “y tenemos ese planteamiento encima de la mesa pero no quiero llevar a engaños a nadie, las posibilidades a día de hoy son muy limitadas. Seguiremos viendo pero lamentablemente no tenemos una solución habitacional”.

David Sánchez tomó la palabra y lanzó la pregunta dirigida a “aquel equipo de gobierno y al concejal de Urbanismo de aquellos años (de Izquierda Unida en 2014) que decidió que mi casa estuviera en la Fiscalía y que el resto no, siendo de primera vivienda, de primera ocupación y en la que me he gastado todos mis ahorros… ¿en qué se basaron, cuáles fueron los criterios que siguieron, cuáles fueron sus motivos para que el expediente de mi casa llegara a la Fiscalía y no el de otras miles de viviendas en la misma situación?”.

¿Por qué unos sí y otros no?

“Es injusto… es totalmente injusto lo que han hecho”, explicaba David Sánchez quien recordó que lleva gastados solo en trámites como el AFO (Asimilado Fuera de Ordenación) y abogados más de 21.000 euros… “¿En qué se basaron?” y es que “me voy a la calle, cuando derriben mi casa me quedo en la calle con mi familia, con mi mujer y con mi hijo… ¿Quién lo decidió y por qué? ¿Quién decidió que mi casa estuviera en la Fiscalía y el resto no. Mi casa que es mi única vivienda… y me da igual que haya gente con 14 o 15 casas dedicadas al alquiler vacacional… quiero saber cuáles fueron los motivos, los criterios…” que se siguieron para que desde el Ayuntamiento se enviasen a la Fiscalía alrededor de 50 ó 60 expedientes y no siete mil. ¿Por qué unos sí y otros no? Esa es la pregunta que nadie responde…

Entre el público asistente se interrumpió su intervención para preguntar a los concejales y concejalas de los distintos grupos políticos si se pondrían delante “de las máquinas” el día que se proceda al derribo… Todos dijeron que no, “no podemos ponernos” aunque “si tenemos que estar para mostrar nuestro apoyo lo haremos”. Todos dijeron que no menos Sergio Cáceres, concejal de Siempre y ex miembro de la PAVIC, quien aseguró que él si se pondría delante de las máquinas “aunque al final me echen”.

Es una cuestión personal

Ni solución habitacional, ni respuesta a la pregunta… la exconcejal de Urbanismo, María del Carmen García (IU), también tomó la palabra para señalar que “no te puedo dar una respuesta” pero en su opinión “hablar de eso ya no soluciona nada”, al tiempo que apostó por acciones como “una manifestación” en la que participe toda la Corporación Municipal… “No me puedo poner en vuestra piel, aunque sí entiendo que te mereces una respuesta… pero hay que mirar hacia adelante”.

David Sánchez insistió e insistió… “ya es una cuestión personal… cuando salgo por la mañana veo catorce o quince viviendas alrededor en la que todos viven tranquilos, mientras que yo no podré responder a mi hijo cuando me diga papá porque no tenemos una casa… sé que no me va a solucionar nada, pero necesito saber qué hizo que se enviara mi expediente y no el de otros cientos… tendrían que haber mirado que era de primera ocupación”.

Carmen Sánchez, portavoz municipal del PSOE, tampoco pudo ofrecerle una respuesta… “No éramos concejales, por eso no sabemos qué ocurrió” y apostó por “convocar una concentración desde la Corporación Municipal”, la cual reforzaría y quizás tendría más efecto que una convocada por los propios afectados. Lo que sí tiene claro es que “ninguno de los 21 concejales vamos a mirar hacia otro lado” y dijo entender “los sentimientos de rabia e impotencia” de quienes viven con la amenaza de ver demolido su hogar.

De nuevo fue el portavoz de Siempre, Sergio Cáceres, quien tomó la palabra para señalar que “os conozco desde hace mucho tiempo” desde el ámbito personal e íntimo, y es que ha compartido con los afectados infinidad de reuniones y ha compartido momentos difíciles como antiguo miembro de dicha plataforma que dejó nada más entrar en política al considerar incompatible llevar ambos cargos.

De hecho, Cáceres fue el único que ofreció una respuesta basada en su opinión de lo ocurrido. “No tengo una afirmación pero sí una suposición. Lo que pasaba es que se estaba muy bien gobernando y mirando hacia otro lado… Aquí se empezaba a construir una vivienda y se miraba hacia otro lado, pero cuando llegó el lobo cogieron unas cuantas cabezas de turco y las enviaron a la Fiscalía”, indicó el edil de Siempre… por eso “se enviaron 30 ó 40 expedientes y no siete mil”.

“Que se miró para otro lado lo tengo claro” y “aunque parezca ingenuo confío en que el derribo no se va a producir. Y si se llega a producir, lo digo claramente, yo sí me voy a poner delante de la máquina”.

Por último, el actual concejal de Urbanismo, Pedro Pérez (PP), recordó que está en permanente contacto con los afectados y buscando posibles soluciones… “Llevo un año y creo que estoy intentando ayudar en todo lo posible… la intención, mi intención es ayudar en todo y hasta donde pueda llegar”.

Y así se cerró la intervención en el pleno de David Sánchez… Su comportamiento, no elevó la voz en ningún momento, y sus formas, a pesar de la indignación que transmitían sus palabras, fueron elogiadas por la alcaldesa, aunque eso sí, se fue igual que entró, sin respuestas y sin soluciones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es