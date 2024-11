La comisión del 'caso Koldo' volverá a citar a Hidalgo (Globalia) para el 22 de noviembre

La comisión de investigación del caso Koldo volverá a citar a Javier Hidalgo, accionista de Globalia vinculado al rescate de Air Europa, para el próximo día 22, después de que la comparecencia prevista para este jueves en el Senado se haya suspendido por la imposibilidad de localizarle.



Así lo han acordado la Mesa y los portavoces de la comisión, según han informado fuentes del PP, que esperan que el Gobierno colabore en la localización de Hidalgo para que acuda a la Cámara Alta para su comparecencia, un objetivo que los populares tratarán de conseguir por "todos los medios a su alcance".



El pasado 10 de octubre la comisión de investigación aprobó llamar a Javier Hidalgo para el jueves 7 de noviembre, una citación que no se le pudo llegar a entregar.



Por eso, el PP registró el martes un escrito en el Senado para pedir la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores o de Hacienda por si Hidalgo se hubiera fugado de España.



La comparecencia se justifica porque los populares vinculan a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Hidalgo en el rescate de la compañía Air Europa durante la pandemia.



Además de citar de nuevo a Hidalgo, la comisión ha acordado llamar a una docena de comparecientes más para las próximas dos semanas, entre los que figuran el director del madrileño aeropuerto de Barajas entre 2019 y 2022, José Antonio Álvarez Fernández, y el ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, el lunes 11 y el martes 12, respectivamente.



Para el próximo jueves, día 14, han sido citados Javier Sánchez Fuentefría, ex director general de Inspección y Ordenación del Ministerio de Transportes y actual director general de Presupuestos; y Jesús Manuel Gómez García, exsubsecretario del Ministerio de Transportes, mientras que el viernes 15 lo hará Ricardo Mar, exdirector del gabinete del exministro José Luis Ábalos.



Las comparecencias de la siguiente semana las abrirán el lunes 18 Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, expresidente de Paradores y actual presidente del Grupo Correos; y Raúl Burillo, inspector de Hacienda en la delegación de Zaragoza.



El ex director general de la Agencia Tributaria y actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será citado para el martes 19, y el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, para el miércoles 20.



El jueves 21 les tocará el turno a David Blanes, general de la Guardia Civil, exjefe de la unidad fiscal y aeroportuaria de la Comandancia de Madrid; y a Jesús María Gómez Martín, excomisario del Aeropuerto de Barajas y actual jefe superior de la Policía en Canarias.



El coronel de la Guardia Civil Javier Vázquez Arnáez cerrará el viernes 22, junto a Javier Hidalgo -si finalmente es localizado y acude a la cita- el nuevo ciclo de comparecencias en la comisión que investiga el caso Koldo en Senado.

