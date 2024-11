El Viktoria Pilsen tumba a la Real con un gol de rebote en el 89'

La fortuna sonrió al Viktoria Pilsen frente a la Real Sociedad y un gol de rebote en el minuto 89 dio el triunfo al equipo checo (2-1) en la cuarta jornada de la Liga Europa.



No tardó el conjunto donostiarra en gozar de la primera ocasión del encuentro, en el segundo minuto de juego, con un gran centro raso de Javi López desde la banda izquierda que no llegó a conectar Orri Óskarsson.



La Real controló el juego en los primeros minutos, pero el Viktoria Pilsen golpeó en el 13. Tras un robo cerca del área del equipo español, Adu Prince aprovechó un gran pase filtrado de Pavel Sulc para firmar el 1-0 con un disparo ajustado al segundo palo.



El conjunto checo no se cerró atrás después del gol, aunque poco a poco los de Imanol Alguacil ganaron terreno, con ocasiones cada vez más claras. Entonces apareció Óskarsson, que, con un magnífico testarazo tras un centro medido de Mikel Oyarzabal, igualó el partido (m.35).



La Real se creció, buscó ponerse por delante antes del descanso y pudo conseguirlo con ocasiones de Aguerd y Oyarzabal.



El conjunto donostiarra volvió de los vestuarios con la misma intensidad que acabó los primeros 45 minutos. Un contraataque conducido de manera muy precisa por Luka Sucic lo finalizó Oyarzabal, pero Martin Jedlicka estuvo atento para repeler el lanzamiento del capitán txuri urdin.



El Viktoria Pilsen fue a menos con el paso de los minutos, pero en el 89, tras un rechace de la defensa de la Real, Kalvach disparó desde fuera del área, el balón dio en su compañero Vasulin, cambió la trayectoria y Remiro no pudo alcanzarlo.



Lo intentó el conjunto realista en los instantes finales, pero no consiguió equilibrar la balanza.



- Ficha técnica:



2 - Viktoria Pilsen: Jedlicka; Havel, Paluska, Markovic, Jemelka, Cadu (Souare, m.73); Kalvach, Cerv, Sulc (Sojka, m.94); Jirka (Vydra, m.73) y Adu (Vasulin, m.88).



1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia (Aritz, m.81), Aguerd, Javi López (Brais Méndez, m.74); Zubimendi, Sergio Gómez, Sucic; Kubo (Becker, m.60), Óskarsson y Oyarzabal.



Goles: 1-0, m.13: Adu. 1-1, m.35: Óskarsson. 2-1, m.89: Vasulin.



Árbitro: Andris Treimanis (LET). Amonestó a Paluska (37), Cerv (56) y Havel (96) por el Viktoria Pilsen; y a Zubeldia (42), Oyarzabal (72), Aramburu (96), Sucic (97) y Aguerd (98) por la Real Sociedad.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Europa disputado en el Doosan Aréna de Pilsen.

