El Athletic apuntala su posición en la zona alta de la Europa League

El Athletic Club se apuntaló arriba en la tabla de la Liga Europa con un remontada en un minuto en la segunda mitad, con goles de Iñaki Williams y el joven Nico Serrano, ante el Ludogorets búlgaro en la localidad de Razgrad (1-2).



Con este triunfo, el Athletic, que suma 10 puntos de 12 posibles, se aúpa a la tercera plaza de la clasificación, un cantidad que según previsiones da el pase a la siguiente ronda, habiéndose disputado solo la primera mitad de la primera fase.



Abrió el marcador en la primera parte el brasileño Erick Marcus, con poderoso disparo desde la frontal tras un rechace en un córner, y remontaron el mayor de los Williams y el joven Serrano marcando en los minutos 73 y 74 un centro de Oscar de Marcos y finalizando una contra montada por Unai Gómez, que resultó clave en el encuentro.



Un disparo alto de Nico a los 15 segundos de juego pareció avanzar buenas cosas para el Athletic. Pero no fue así en la primera mitad porque, aunque los de Ernesto Valverde llegaban en más ocasiones, mayor sensación de peligro daba el Ludogorets.



Aún con ello las primeras oportunidades de gol fueron rojiblancas, en las que Iñaki Williams no estuvo fino. Primero para empalmar, como ya ha hecho alguna vez, un centro desde la línea de fondo de su hermano; y después para reaccionar en el segundo palo a un córner de Berenguer que había sobrepasado al meta y la defensa locales.



Perdonó el mayor de los Williams y en la siguiente jugada el conjunto búlgaro abrió el marcador. Lo hizo tras el saque de otro córner, con un impresionante disparo desde la frontal de Erick tras el rechace de Yuri al saque de esquina.



Marcó un segundo gol el Ludogorets, pero lo hizo en una clara jugada de fuera de juego de Rwan Cruz antes de ceder a su compatriota Rick para que superase a Agirrezabala con una picadita suave.



Llegando al descanso, Berenguer, el más activo de su equipo hasta entonces, buscó batir a Padt con un golpe franco directo, pero el meta neerlandés le respondió despejando a un córner en el nació lo que puso haber sido el 2-0. Una contra local tras pérdida de Gorosabel que Erick cruzó demasiado encarando a Agirrezabala.



No varió el devenir del choque al regreso de vestuarios, ya que Duha amenazó de nuevo con el 2-0 con un balón a la espalda de la defensa del Athletic en el que le apuró Vivián y acabó solventando Julen saliendo, aunque un pelín tarde, con autoridad.



Viendo cómo iban las cosas, Valverde decidió un triple cambio que su equipo estaba pidiendo a gritos, en especial a los desafortunados Gorosabel y Djaló.



Pareció cambiar la cosa con Yuri probando de nuevo a un Padt siempre firme, pero la siguiente ocasión clara fue búlgara. Otra más de Duah, que decidió no disparar a la primera y en la segunda se dio con la cabeza de Paredes.



Intensificó le dominio el Athletic, empezó a aparecer Nico, y dos disparos desde frontal de Yuri y Unai Gómez, clave en su salido al campo, avanzaron al Ludogorets lo que se le venía encima.



Que fue la remontada bilbaína en un minuto con dos lecciones de control y disparo de Iñaki Williams y el joven Nico Serrano.



Iñaki se resarció de las ocasiones falladas en la primera mitad con un control orientado y un duro disparo que premió la enésima asistencia que le da Oscar de Marcos. Serrano acarició el balón que le pasó Unai Gómez, recortó para buscar el ángulo y disparó con la fortuna de que el balón dio en Son para hacerle más imposible aún la parada a Padt.



Todavía pudo hacer el tercero el Athletic en ocasiones de Herrera y una doble tras córner de Paredes y Williams; aunque también pudo empatar el Ludogorets con un disparo de Gusev que impactó en el cuerpo de Yuri antes de una pequeña tangana final consecuencia de una dura entrada de Serrano a Rwan Cruz.



- Ficha técnica:



1 - PFC Ludogorets: Padt; Witry (Grobber, m.84), Verdon, Almeida, Son; Erick Marcus (Gusev, m.74), Yordanov (Chochev, m.84), Duarte, Rick; Rwan Cruz y Duah.



2 - Athletic Club: Agirrezabala; Gorosabel (De Marcos, m.56), Vivián, Paredes, Yuri; Galarreta (Unai Gómez, m.68), Prados (Vesga, m.56); Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams (Herrera, m.84); Djaló (Nico Serrano, m.56).



Goles: 1-0, m.20: Erick Marcus. 1-1, m.73: Iñaki Williams. 1-2, m.73: Nico Serrano.



Árbitro: Anastasios Papapetrou (Grecia). Mostró tarjeta amarilla a los locales Rick (m.30) y Rwan Cruz (m.94), y a los visitantes Yuri (m.23), Vivian (m.48), Vesga (m.71) y Serrano (m.94).



Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la primera fase de la Liga Europa disputado en el Huvepharma Arena de Razgrad (Bulgaria) ante unos 10.000 espectadores, entre ellos unos 500 seguidores del Athletic. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las inundaciones de Valencia y el águila del equipo búlgaro 'Fortuna', que cuida el español Víctor Barrios, lució un brazalete negro junto a los colores verdiblancos del Ludogorets.

