Las deportivas ya hace rato que se instalaron en nuestras vidas facilitándonosla y haciendo nuestro día a día más cómodo. Para estar en onda, vamos a repasar las tendencias de este Otoño-Invierno 24-25 y nos encontramos con estas zapatillas virales.

Las Adidas Samba nos acompañan un año más, posicionándose como las reinas de este ranking. Las más populares serán las de los colores de la temporada, como son el marrón chocolate, el verde oliva y también la collab que Adidas sacó con Wales Bonner, sobre todo las de animal print, que las encontramos con print de vaca, leopardo… y las de color borgoña. Con esta misma estética tenemos las Adidas Gazelle y las Spezial, que las vais a poder encontrar en un mayor número de tonalidades. Y de la mano de la modelo Bella Hadid tenemos la vuelta de una zapatilla retro, las Adidas SL72, que han vuelto con mucha fuerza en todos los colores, pero las que vais a ver hasta la saciedad son las del tono burgundy. Cambiando completamente de estética, si os gustan las zapatillas retro chunky, tenemos las Adidas Campus 00S. Este modelo se hizo muy popular el año pasado en color verde.

Cambiamos de Adidas a Nike: concretamente las Nike Cortez, que se hicieron muy populares a raíz de su aparición en la película ‘Forrest Gump’, pero este año las más buscadas son las marrón chocolate. Otras zapatillas retro que están de vuelta, que además son de una marca que no veníamos venir, son las Puma Speedcat OG. Las vamos a ver sobre todo en rojo y negro. Os cuento un salseo, he visto a la cantante Rihanna en sus últimas apariciones poiler en color marrón, el color de la temporada. He de decir que son de horma estrecha en la zona delantera, si podéis coged medio número más.Otra zapatilla de película que llevan siendo tendencia desde hace varias temporadas son las Onitsuka Tiger, sobre todo el modelo Mexico 66 en color amarillo, que os sonará del mítico clásico de Tarantino. No sin olvidarme de la versión color plata, que se hicieron muy populares el año pasado.

Las Converse All Star están de vuelta aunque realmente nunca se fueron por completo. Están muy de moda en los colores clásicos. Para mí son un fondo de armario y quedan bien con cualquier outfit, además de ser hiper cómodas, sobre todo las clásicas sin bota de plataforma.

Otra zapatilla que os he fichado, que se la he visto a Mrs.Hailey Bieber y que además no para de ponérselas, son las Airmax 95 anotadlas porque quién sabe si son las nuevas en el ranking de zapatillas virales.

