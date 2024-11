Feijóo felicita a Trump y dice que trabajará para mejorar la relación de EE.UU. con la UE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este miércoles al candidato republicano Donald Trump por su victoria en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y ha asegurado que trabajará para mejorar las relaciones del país norteamericano con la Unión Europea y en la OTAN.



En un mensaje en la red social X, Feijóo traslada su "sincera enhorabuena" a Trump como "presidente electo" de Estados Unidos y expresa su compromiso de emplearse para lograr una mejor relación bilateral.



"Estados Unidos es un aliado indispensable tanto para la economía como para la seguridad europea", ha advertido en este sentido el eurodiputado y vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, en una entrevista en Onda Cero recogida por EFE.



Ha incidido en que desde Europa hay que intentar establecer puentes para que no haya un enfrentamiento con Estados Unidos y se mantenga la política de colaboración tradicional.



Aunque ha admitido que no era su deseo, González Pons ha felicitado a Trump y ha celebrado que sea un triunfo "claro" que evita meses de inestabilidad o que se cuestione el resultado electoral.



Ha querido ver el "vaso medio lleno" y ha señalado que es una oportunidad para Europa que una nueva administración norteamericana empiece al mismo tiempo que la nueva Comisión Europea.



De este modo, ha resaltado, ambas administraciones pueden comenzar a hablar con una "página en blanco" desde el principio sobre los temas que les interesan mutuamente.



En el lado negativo ha apuntado la posible división de los líderes europeos, la posición sobre el conflicto en Ucrania, las relaciones con Rusia y la seguridad en el Mediterráneo, además de repercusiones en la economía europea por el establecimiento de aranceles, especialmente para el sector del automóvil.



En cuanto a la figura de Donald Trump ha dicho que se va a sentir más libre porque será su último mandato y que llega "con mucha más fuerza" porque ha ganado en votos, está apoyado por el Partido Republicano, va a tener el control de las dos cámaras y el Tribunal Supremo es de mayoría conservadora.



"Prácticamente vamos a ir a una legislatura en la que no va a haber más contrapeso que la prensa", ha apuntado el eurodiputado, convencido de que va a ser un Trump "distinto" al de su primera etapa al frente de la Casa Blanca.

