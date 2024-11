El papa reza ante la Virgen de los Desamparados por "Valencia, que sufre tanto"

El papa Francisco comenzó este miércoles la audiencia general rezando por "Valencia que sufre tanto" y ofreciendo una rosa blanca a una imagen de la Virgen de los Desamparados, colocada en la plaza de San Pedro que, explicó, le habían regalado los valencianos.



"He querido saludar a la Virgen de los Desamparados, la Virgen que cuida de los pobres, la patrona de Valencia; Valencia, que está sufriendo mucho y otras partes de España también, pero Valencia que está bajo el agua y sufriendo", dijo el pontífice.



"Yo quería que ella estuviera aquí, la patrona de Valencia. Esta pequeña imagen que me dieron los propios valencianos. Hoy, de manera especial, rezamos por Valencia y otras zonas de España que están sufriendo por el agua", añadió antes del inicio de la audiencia.



Francisco no ha dejado de recordar en sus apariciones públicas las inundaciones de los pasados días en España, que han causado hasta ahora al menos 216 muertos, mientras una cantidad indeterminada de personas sigue desaparecida y los destrozos son incalculables.



El pasado domingo, durante le rezo del ángelus, Francisco volvió a rezar por "Valencia y otros pueblos de España que sufren tanto en estos días" y a los fieles les pidió que se planteasen que podían hacer ellos por "la gente de Valencia".



"¿Que hago yo por la gente de Valencia?: ¿rezo, ofrezco algo?, pensad en esta pregunta", se interrogó el papa, lanzando de esta forma un llamamiento de solidaridad con las familias de las víctimas mortales y los desaparecidos, además de las decenas de miles de personas que lo han perdido todo.



El pontífice también argentino envió un mensaje en un vídeo dirigido al obispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal española, Luis Javier Argüello.



"Monseñor Luis Arguello, querido hermano, te quiero expresar mi cercanía con la gente de Valencia, que tú desde Valladolid se la hagas llegar. Estoy cerca de ellos en este momento de catástrofe y rezo por ellos. Que Dios los bendiga", dijo.

