Jorge Javier rompe a llorar al contar a los concursantes de GH lo ocurrido en Valencia

La organización de 'Gran Hermano' han incumplido este martes una de sus reglas de oro, al comunicar a los concursantes -aislados en el reality desde principios de septiembre- la situación en la que se encuentra Valencia una semana después de que la DANA arrasase por completo varias localidades de la provincia, dejando más de 200 fallecidos, decenas de desaparecidos, y a miles de personas que lo han perdido absolutamente todo.

Jorge Javier Vázquez, muy emocionado, enviaba un mensaje a los afectados antes de conectar en directo con los 'grandes hermanos' para contarles las devastadoras consecuencias del temporal: "Hoy se cumple una semana de las terribles inundaciones. Trasladamos nuestras consternaciones y condolencias a los familiares y allegados de las personas fallecidas de la peor DANA del siglo y mostramos nuestro apoyo, cariño y solidaridad". "Los concursantes viven incomunicados, aislados, es parte de su esencia. Desconocen lo sucedido y dada la dimensión de la tragedia hemos considerado que en la casa deben saberlo y se lo vamos a contar", ha explicado, dando paso a la casa de Guadalix de la Sierra.

"Os pido que me prestéis mucha atención. Debo informaros de algo importante. No tiene que ver con 'Gran Hermano', con vosotros ni con vuestras familias. Es una información del exterior que no quería daros, pero que debido a su magnitud debéis conocer" ha comunicado, dando paso a un vídeo con diferentes imágenes de las devastadoras consecuencias del temporal, que ha dejado impresionados y en shock a los concursantes.

"Vuestras familias están bien, todos nos lo han confirmado. El país está profundamente conmovido. No solo por la tragedia que ha supuesto, sino también por la inmensa solidaridad y la movilización que una vez más está demostrando", ha añadido, rompiendo a llorar mientras el público presente en el plató del programa se ponía en pie para aplaudir "a la UME, fuerzas de Seguridad de Estado, Protección Civil, sanitarios y todos los voluntarios que se están dejando la piel en ayudar a los afectados. Muchísimas gracias de corazón, de verdad, os dedicamos este aplauso".

Completamente roto, Jorge Javier ha dedicado un emotivo mensaje a los afectados por la DANA, a los que ha transmitido que "estamos con vosotros. No nos hemos olvidado de vosotros, os tenemos muy presentes. Poco podemos decir más que demostraros nuestro cariño y amor. Estamos con vosotros".

"En estos momentos uno a veces se siente muy ridículo trabajando con todo lo que está pasando en este país. Es un sentimiento al que tenemos que hacer frente. Lo comparto con vosotros. Me siento muchas veces ridículo diciendo '¿Qué estamos haciendo?'. Ojalá sirva para que en algún momento podamos sacaros una sonrisa. No olvidéis que estamos a vuestro lado" ha añadido, asegurando entre lágrimas que su intención en estos durísimos momentos es "intentar abrir esta ventana y que encontréis un espacio donde entreteneros y conseguir, en la medida de la posible, que en algún momento os podáis evadir y que os podamos entretener".

